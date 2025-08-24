Vạn người reo hò khi tên lửa, xe tăng hùng dũng tiến qua Quảng trường Ba Đình

Đặc biệt, người dân còn tự hào khi chứng kiến những khí tài “made in Vietnam” như xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01, xe chống khủng bố XTC-02 hay các UAV hiện đại. Đây là thành quả của ngành công nghiệp quốc phòng trong quá trình tự chủ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo khí tài hiện đại, góp phần khẳng định năng lực bảo vệ Tổ quốc từ trên bộ, trên không đến trên biển.