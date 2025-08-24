Vạn người reo hò khi tên lửa, xe tăng hùng dũng tiến qua Quảng trường Ba Đình

Tối 24/8, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trở thành tâm điểm với buổi tổng hợp luyện lần 2 chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hàng vạn người dân đổ về khu vực, hò reo cổ vũ khi chứng kiến hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và dàn khí tài hiện đại "trùng trùng điệp điệp" đi qua lễ đài trong đội hình chỉnh tề, uy nghiêm.
Sau các khối diễu binh, diễu hành của bộ binh và Công an Nhân dân, không khí bùng nổ hơn khi dàn khí tài gồm xe tăng, tên lửa, UAV và nhiều khí tài hiện đại xuất hiện.
Những tràng pháo tay cùng tiếng hô vang của người dân khiến Quảng trường Ba Đình rộn rã, bừng sáng khí thế. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, đông đảo Nhân dân được tận mắt chiêm ngưỡng những loại vũ khí hiện đại vốn chỉ thấy trong các tài liệu hoặc hình ảnh quân sự.
Đi đầu đội hình là dàn pháo phản lực BM-21, mẫu vũ khí có tính cơ động cao, khả năng phóng loạt mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh pháo binh Việt Nam.
Ngay sau đó, tổ hợp tên lửa S-125-VT được cải tiến di chuyển qua lễ đài trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Phiên bản hiện đại hóa này được đánh giá vượt trội, tăng đáng kể tầm bắn và hiệu quả tác chiến.
Đoàn xe tiếp nối với sự xuất hiện của tên lửa chiến dịch Scud – loại hỏa lực mặt đất tầm xa từng được xem là biểu tượng sức mạnh của pháo binh tên lửa.
Tiếp đó, xe tăng T-90S – dòng tăng chủ lực hiện đại bậc nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng hệ thống tên lửa Trường Sơn được điều khiển hiệp đồng nhịp nhàng, gợi hình ảnh một lực lượng hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, người dân còn tự hào khi chứng kiến những khí tài “made in Vietnam” như xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01, xe chống khủng bố XTC-02 hay các UAV hiện đại. Đây là thành quả của ngành công nghiệp quốc phòng trong quá trình tự chủ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo khí tài hiện đại, góp phần khẳng định năng lực bảo vệ Tổ quốc từ trên bộ, trên không đến trên biển.
Khối Tăng thiết giáp trên đường Hùng Vương.
Khi đoàn xe di chuyển ra các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, dòng người đứng chật kín hai bên đường liên tục giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Nhiều người chia sẻ đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy những vũ khí hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngay giữa lòng Thủ đô, một trải nghiệm đáng nhớ, mang đến niềm tự hào sâu sắc.
Buổi tổng hợp luyện lần 2 có quy mô gần như tương đương ngày lễ chính thức 2/9. Việc huy động đầy đủ các khối, đặc biệt là khối xe cơ giới với sự tham gia của nhiều loại khí tài hiện đại, đã tạo nên sức hút đặc biệt với người dân.
Hình ảnh dàn xe đặc chủng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam tiến qua Quảng trường Ba Đình.
Trong ngày Quốc khánh sắp tới, các khối diễu binh, diễu hành sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình sẽ tỏa đi theo 7 hướng trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Người dân có thể theo dõi trực tiếp trên các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua, hoặc qua hệ thống màn hình LED được lắp đặt ở nhiều điểm công cộng.
