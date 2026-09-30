Xúc động cảnh cụ bà 90 tuổi cố dúi tiền tiêu vặt cho em trai 80 tuổi

(VTC News) -

Clip cụ bà 90 tuổi vẫn cho tiền em trai khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @08thag3_07)

Clip ngắn ghi lại khoảnh khắc ấm áp tình thân giữa hai chị em đã vượt tuổi “xưa nay hiếm” từ lâu nhận về hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Khi đến thăm em trai 80 tuổi, cụ bà 90 tuổi (sống ở Hà Nội) cầm mấy tờ tiền cuộn tròn dúi vào tay em. Ban đầu, cụ ông từ chối, cố gắng đùn đẩy và nhét trả lại vào túi áo của chị.

Hai chị em ở tuổi gần đất xa trời cứ thế nhường qua nhường lại, chị thì dỗ dành, em thì không chịu. Mãi đến khi con cháu xung quanh góp lời, ông mới cầm tiền chị gái cho. Cuối clip, hai chị em bắt tay nhau, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ.

Tác giả ghi chú: “Chị gái 90 tuổi lên thăm em trai 80 tuổi. Hạnh phúc đơn giản chị có vậy”. Clip thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, ai xem cũng càm thấy ấm áp, rưng rưng khi chứng kiến sự quan tâm, thương yêu của hai chị em dành cho nhau dù đã ở tuổi già.

“Điều khiến tôi xúc động nhất là cách cụ bà dúi tiền cho em trai. 90 tuổi rồi, chắc cụ cũng chẳng có nhiều, nhưng khi đến thăm em vẫn muốn cho em chút tiền tiêu vặt”; “Ngày còn trẻ, chị em có thể cùng nhau lớn lên, chia sẻ từng miếng cơm, manh áo, lúc khó khăn còn có nhau. Đến khi tóc bạc, lưng còng, mỗi người một gia đình, chỉ cần được gặp nhau, hỏi han vài câu đã là niềm hạnh phúc lớn lao”; “Với cụ ông, được chị gái đến thăm đã là niềm vui rồi chứ chẳng tiêu gì. Mong hai cụ luôn mạnh khỏe để còn được gặp nhau nhiều lần nữa”...

Nhật Anh chia sẻ: “Ông bà mình ngày xưa cũng vậy, cứ mỗi lần anh chị em trong nhà gặp nhau là lại mang quà, mang tiền cho nhau. Người cho thì cứ dúi vào tay, người nhận lại ngại ngùng từ chối, cuối cùng phải có người đứng ra khuyên mới chịu cầm. Hồi còn nhỏ, tôi thấy chuyện ấy bình thường, thậm chí đôi khi còn thấy phiền vì người lớn cứ nhường qua nhường lại mãi. Bây giờ lớn lên mới hiểu đó là cách người thân thể hiện tình cảm”.

Xem clip, dân mạng liền nhắc khéo anh chị mình cho tiền. (Ảnh chụp màn hình)

Không ít cư dân mạng dí dỏm tag chị gái của mình, nhắc khéo họ nên học tập cụ bà, sau này về già vẫn quan tâm và cho tiền em như vậy. “Chị gái xem được clip này thì quan tâm em một tý. Chứ giờ em đi làm vất vả quá, chỉ mong có người cho tiền thôi. Chị cứ yên tâm, em nhận tiền chứ không khách sáo như cụ ông đâu ạ”, Thu Nga hài hước nhắn nhủ chị mình.

Nhiều người khác xúc động kể lại kỷ niệm của mình với anh chị. Khánh Vũ viết: “Chị gái tôi cũng giống cụ bà trong clip, cứ gặp em là lại dúi tiền vào tay. Nhiều khi tôi chẳng thiếu thốn gì, nhưng chị vẫn nhất quyết cho, bảo cầm lấy để lúc nào cần thì dùng. Có lần tôi từ chối mãi, chị còn giận vì nghĩ tôi không muốn nhận tình cảm của chị. Bây giờ xem hai cụ mà thấy thương quá”.

Quốc Huy chia sẻ: “Ngày bé, bố mẹ đi làm ăn xa, anh chị chăm sóc tôi nên người, đến khi đi làm rồi vẫn thường xuyên hỏi han, giúp đỡ. Bây giờ tôi chỉ mong có nhiều thời gian hơn để quan tâm lại. Tuổi già chẳng mong gì cao sang, chỉ cần anh chị em còn khỏe mạnh, thỉnh thoảng gặp nhau ăn bữa cơm, trò chuyện và động viên nhau là vui lắm rồi”.

Minh Thiện bình luận: “Hồi nhỏ, chị em suốt ngày tranh giành, cãi nhau, có khi giận dỗi cả tuần chẳng thèm nhìn mặt. Vậy mà lớn lên, mỗi người một cuộc sống, đi làm xa nhà, lâu lâu mới có dịp gặp nhau lại thấy quý biết bao. Có những tình cảm tưởng như bình thường nhưng đến khi thời gian trôi qua mới nhận ra đó là thứ không gì thay thế được”.