Xử phạt YouTuber đăng tin tài xế Grab kêu gọi tắt app nhằm câu tương tác

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội làm việc với chủ tài khoản YouTube là Đ.X.H (SN 1996, trú tại Hà Nội) và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đ.X.H thừa nhận hành vi đăng tải các nội dung liên quan việc tài xế Grab kêu gọi tắt app đồng loạt nhằm thu hút tương tác.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản Facebook, TikTok, YouTube… đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video liên quan việc tài xế Grab đồng loạt “tắt app”, ngừng hoạt động hoặc kêu gọi tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13/9.

YouTuber Đ.X.H tại cơ quan công an.

Các bài viết thường sử dụng những cụm từ như “tài xế Grab đồng loạt tắt app”, “đình công”, “Grab tê liệt”, “toàn bộ tài xế ngừng hoạt động” hoặc đưa ra những nhận định, con số về mức thu nhập, chiết khấu nhưng không dẫn nguồn cụ thể, chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, nhiều tài khoản đăng lại với mục đích câu view, câu like, tăng tương tác.

Làm việc với Công ty TNHH Grab, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định công ty không phát thông báo trong hai ngày 12 và 13/9 yêu cầu tài xế không được tự ý tắt ứng dụng. Grab cho biết hoạt động vận hành dịch vụ trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường; các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ, hoạt động của đối tác tài xế và nền tảng được duy trì ổn định.

Công an Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin liên quan việc kêu gọi cộng đồng Grab tắt ứng dụng.

Khi tham gia mạng xã hội người dân cần lưu ý không hoang mang, không vội tin vào các thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung có tiêu đề như “đồng loạt tắt app”, “Grab ngừng hoạt động”, “Grab tê liệt”...

Người dân không chia sẻ, bình luận hoặc đăng lại các bài viết chưa xác định rõ nguồn gốc, thời điểm và tính chính xác.

Khi gặp hình ảnh, video hoặc ảnh chụp màn hình trên mạng, người dân cần kiểm tra thời gian, địa điểm và nguồn đăng tải, tránh trường hợp thông tin cũ được sử dụng lại hoặc nội dung bị cắt ghép gây hiểu nhầm.