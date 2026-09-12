Grab gửi thông báo quan trọng giữa làn sóng tài xế đòi tắt ứng dụng

(VTC News) -

Theo thông báo, hãng xe công nghệ khẳng định: “Grab hoàn toàn không áp dụng bất kỳ hình thức chế tài nào (bao gồm cả việc khóa tài khoản) trong trường hợp Đối tác lựa chọn tạm ngừng hoạt động với Grab”.

Nền tảng này cho biết việc bật, tắt ứng dụng và lựa chọn thời gian hoạt động trên nền tảng hoàn toàn thuộc quyền quyết định của tài xế. Grab đề nghị đối tác chủ động lựa chọn khung giờ và khu vực hoạt động phù hợp để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Thông báo từ Grab. (Ảnh: Grab)

Thông báo được gửi trong bối cảnh trên nhiều hội nhóm mạng xã hội đang lan truyền lời kêu gọi tài xế Grab đồng loạt tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13/9. Trước đó, một số tài xế cho biết họ bức xúc trước mức khấu trừ, chi phí vận hành và thu nhập thực nhận khi chạy xe.

Theo Grab, việc tạm ngừng hoạt động của tài xế khác với các trường hợp bị xử lý do vi phạm.

Grab cho biết chỉ áp dụng việc ngừng quyền sử dụng ứng dụng khi đối tác có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy định trong Bộ quy tắc ứng xử hiện hành.

Trong trường hợp tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, tài xế được hướng dẫn liên hệ bộ phận hỗ trợ để được hướng dẫn bổ sung lại các tài liệu liên quan nếu muốn tiếp tục hoạt động.

Như vậy, theo nội dung Grab gửi tới tài xế, việc một đối tác chủ động tắt ứng dụng hoặc tạm ngừng chạy không được xem là căn cứ để khóa tài khoản hay áp dụng chế tài.

Cùng với nội dung về quyền chủ động tắt ứng dụng, Grab cũng đưa ra cảnh báo đối với một hành vi khác.

Thông báo hỗ trợ tài xế của Grab. (Ảnh: Grab)

Theo thông báo, nếu đối tác sử dụng ứng dụng Grab để đặt đơn hàng/chuyến xe nhưng không có mục đích sử dụng dịch vụ, làm ảnh hưởng đến các đối tác khác của Grab, tài xế có thể bị tạm ngừng quyền sử dụng ứng dụng Grab Driver theo Bộ quy tắc ứng xử đã ký kết.

Điều này được Grab nêu riêng trong phần “Quan trọng”, cho thấy doanh nghiệp phân biệt giữa việc tự nguyện tạm ngừng hoạt động với những hành vi mà nền tảng xác định là vi phạm quy định.

Grab cho biết tiếp tục tiếp nhận và xem xét các báo cáo hợp lệ của đối tác liên quan đến những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, như trường hợp sự cố an ninh, an toàn, đơn ảo hoặc bị cản trở chuyến đi.

Khi nhận được báo cáo, nền tảng sẽ xem xét, xác minh thông tin sự việc và có hướng hỗ trợ phù hợp đối với tài xế bị ảnh hưởng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Grab cũng cho biết nếu tài xế gặp các sự cố khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành, doanh nghiệp sẽ kiểm tra, xác minh và có thể áp dụng chính sách hỗ trợ, miễn trừ chế tài phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi và thu nhập của đối tác.

Tài xế có thể báo cáo sự việc thông qua Trung tâm Trợ giúp trên ứng dụng Grab Driver hoặc các kênh báo cáo được Grab cung cấp. Grab cho biết ưu tiên hỗ trợ và xử lý 24/7 đối với những trường hợp được báo cáo.

Ngoài ra, vào cuối ngày, tài xế có thể gửi báo cáo nếu bị ảnh hưởng đến các tỷ lệ hoặc chương trình thưởng.