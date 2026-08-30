Xử phạt trường hợp đầu tiên chạy xe biển trắng nhưng chở hàng có thu tiền

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, xử lý một xe tải tự đổ biển số nền trắng 30M 760.xx có nhiều vi phạm khi lưu thông trên Quốc lộ 6.

Khoảng 17h35 ngày 29/8, lực lượng CSGT mời tài xế, chủ phương tiện cùng đưa chiếc xe về trụ sở để làm việc.

Trước đó khoảng 17h30 cùng ngày, tại Km32+500 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Xuân Mai, TP Hà Nội, tài xế X.Q.Đ. được xác định có nhiều hành vi vi phạm.

Hình ảnh xe tải vi phạm được phản ánh tới lực lượng CSGT.

Cụ thể, tài xế sử dụng còi hơi, bị phạt 900 nghìn đồng. Xe được xác định gắn biển số không đúng vị trí, mức phạt 23 triệu đồng.

Đáng chú ý, phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng lại được sử dụng để chở hàng hóa có thu tiền, hành vi bị xử phạt 10 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế không xuất trình được chứng nhận đăng ký xe và bị phạt thêm 2,5 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với tài xế X.Q.Đ. là 36,4 triệu đồng. Người này đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện N.V.H., lực lượng CSGT xác định người này giao xe cho người làm công sử dụng để chở hàng hóa có thu tiền bằng ô tô chưa đăng ký kinh doanh vận tải. Chủ xe bị xử phạt 26 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện trong vụ việc lên tới 62,4 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện và xử lý đối với xe không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền kể từ khi quy định mới tại Nghị định 238/2026/NĐCP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 168/2024/NĐCP có hiệu lực.

Cục CSGT khuyến cáo các cá nhân, tổ chức thực tế hoạt động kinh doanh vận tải nhưng đang sử dụng phương tiện chưa đăng ký loại hình này cần sớm hoàn tất thủ tục chuyển đổi. Xe kinh doanh vận tải phải sử dụng biển số nền vàng và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Chủ phương tiện cũng phải thực hiện các yêu cầu về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe tùy từng loại phương tiện và tuyến hoạt động, tránh phát sinh vi phạm và bị xử phạt.