Xử lý nam thanh niên lên mạng khoe cảnh cưa thông ở Đà Lạt

(VTC News) -

Ngày 13/9, một lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng lập biên bản xử lý một trường hợp tự ý cưa hạ cây thông rồi đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội khoe cảnh cưa thông, hướng dẫn cách làm cho thông chết khô.

Nam thanh niên cưa thông rồi đăng lên mạng xã hội khoe.

Theo lãnh đạo này, nam thanh niên được xác định là H.N.M. (SN 1999, trú khu An Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Qua xác mình, M. đăng 2 đoạn clip lên mạng xã hội Tiktok, thể hiện việc chặt, đẽo quanh gốc rồi cưa hạ cây thông để lấy gỗ. Ngoài ra, thanh niên này còn hướng dẫn cách tác động quanh gốc để cây chết khô, sau đó cưa hạ lấy gỗ đóng bàn ghế phục vụ bạn bè.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tiến hành xác minh. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định việc cưa hạ cây thông của M. chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vụ việc theo quy định.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, người dân và du khách không nên cổ súy cho những hành vi như trên vì thông là vẻ đẹp đặc trưng gắn liền với không gian của Đà Lạt từ trước tới nay.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 19/5, ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết đã giao công an xã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm đầu độc hàng trăm cây thông ba lá tại tiểu khu 274A.

Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, quanh khu vực này có nhiều vạt thông 3 lá đang chết dần, lá ngã màu vàng úa. Trong đó, khu vực thông chết nhiều nhất là vị trí thuộc thôn 5, cạnh khu vực dân cư với hàng trăm gốc thông bị đầu độc, đang vàng lá.

Ngày 6/5 và 7/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã ghi nhận 2 điểm xảy ra tình trạng thông ba lá bị đầu độc. Trong đó tại vị trí lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 274A có 133 cây thông 3 lá trên diện tích 1.434 m² bị khoan gốc, đổ hóa chất đầu độc cây. Trữ lượng lâm sản thiệt hại hơn 12 m³. Điểm thứ 2 có 124 cây thông bị đầu độc bằng thủ đoạn tương tự.

Lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà khẳng định ngoài việc điều tra nguyên nhân và truy tìm thủ phạm, chính quyền địa phương đang tập trung cứu thông, trồng lại những điểm thông chết chứ kiên quyết không để đất rừng bị lấn chiếm.