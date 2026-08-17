XSCM 17/8 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 17/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 17/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 17/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 17/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 17/8/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 17/8/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 17/8/2026.

Xem lại KQXSCM các ngày trước

Bạn có thể xem lại kết quả các kỳ xổ số Cà Mau gần đây để tiện theo dõi trước khi xem kết quả ngày 17/8/2026.

- XSCM 10/8/2026

Kết quả xổ số ngày 10/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 400786 và các giải khác như sau:

XSCM 10/8, kết quả xổ số Cà Mau ngày 10/8/2026.

- XSCM 3/8/2026

Kết quả xổ số ngày 3/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng như sau:

XSCM 3/8, kết quả xổ số Cà Mau ngày 3/8/2026.

- XSCM 27/7/2026

Kết quả xổ số tại Cà Mau ngày 27/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng như sau:

XSCM 27/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 27/7/2026.

- XSCM 20/7/2026

Kết quả xổ số ngày 20/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng như sau:

XSCM 20/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 20/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 17/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.