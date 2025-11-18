Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc hôm nay 18/11 trên kênh nào?

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối của giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025. Hiện chưa có thông tin kênh phát sóng trực tiếp trận đấu do không có đơn vị truyền hình Việt Nam sản xuất hoặc mua bản quyền. Báo Điện Tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc.

Trong 2 lượt trận đầu tiên, U22 Việt Nam lần lượt thắng U22 Trung Quốc 1-0 và thua U22 Uzbekistan với tỷ số tương tự. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh và học trò giành được 3 điểm và hiệu số bàn thắng-bàn thua là 0, tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Sau khi thắng U22 Trung Quốc và thua U22 Uzbekistan, U22 Việt Nam đấu với U22 Hàn Quốc ở lượt cuối.

Nếu giành chiến thắng trước U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Ngược lại, nếu thua, Đình Bắc và đồng đội có thể rơi xuống vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, điều này có lẽ không quan trọng đối với U22 Việt Nam cũng như người hâm mộ.

Panda Cup 2025 là giải đấu tập huấn trước thềm SEA Games 33 của U22 Việt Nam. Thi đấu với các đối thủ mạnh, kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh hướng tới là hoàn thiện đội hình, lối chơi đồng thời duy trì cảm giác thi đấu cho các cầu thủ.

U22 Việt Nam thể hiện không tồi ở 2 trận đầu tiên. Trước U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan, các cầu thủ trẻ Việt Nam - dù chơi với những đội hình khác nhau ở 2 trận - đều tạo ra thế trận tốt, không lép vế trước đối thủ.

Những pha bóng nguy hiểm của U22 Trung Quốc và bàn thắng của U22 Uzbekistan chỉ ra những điểm mà U22 Việt nam cần khắc phục ở khả năng kiểm soát và phòng ngự. Đình Bắc và đồng đội chỉ tạo ra 1 bàn thắng trong 2 trận đấu. Tận dụng cơ hội cũng là vấn đề mà U22 Việt Nam cần làm tốt hơn.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc diễn ra lúc 14h30 hôm nay 18/11.