Cập nhật tỷ số U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc, giải Panda Cup 2025

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc diễn ra lúc 14h30 hôm nay 18/11 tại Thành Đô, Trung Quốc.

Sau 2 lượt trận, U22 Việt Nam tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lần lượt thắng U22 Trung Quốc 1-0 và thua U22 Uzbekistan với tỷ số tương tự, giành được 3 điểm. U22 Trung Quốc cũng có 2 chiến thắng, cùng hiệu số bàn thắng - bàn thua như U22 Việt Nam nhưng xếp trên do ghi bàn nhiều hơn.

Nếu giành chiến thắng trước U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Ngược lại, nếu thua, Đình Bắc và đồng đội có thể rơi xuống vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, điều này có lẽ không quan trọng bởi đây là giải đấu mang tính chất tập huấn, tổng duyệt cho U22 Việt Nam trước SEA Games 33.

U22 Việt Nam thua U22 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai.

U22 Việt Nam thể hiện không tồi ở 2 trận đầu tiên. Trước U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan, các cầu thủ trẻ Việt Nam - dù chơi với những đội hình khác nhau ở 2 trận - đều tạo ra thế trận tốt, không lép vế trước đối thủ.

Những pha bóng nguy hiểm của U22 Trung Quốc và bàn thắng của U22 Uzbekistan chỉ ra những điểm mà U22 Việt nam cần khắc phục ở khả năng kiểm soát và phòng ngự. Đình Bắc và đồng đội chỉ tạo ra 1 bàn thắng trong 2 trận đấu. Tận dụng cơ hội cũng là vấn đề mà U22 Việt Nam cần làm tốt hơn.

Bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 U22 Trung Quốc 2 2-1 3 2 U22 Hàn Quốc 2 2-2 3 3 U22 Việt Nam 2 1-1 3 4 U22 Uzbekistan 2 1-2 3