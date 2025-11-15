Cập nhật tỷ số U22 Việt Nam 0-1 U22 Uzbekistan, giải Panda Cup 2025

(VTC News) -

U22 Việt Nam 0-1 U22 Uzbekistan Tiếp tục cập nhật

Trận U22 Việt Nam đấu với U22 Uzbekistan diễn ra lúc 14h30 hôm nay 15/11 tại Thành Đô (Trung Quốc).

U22 Việt Nam nhập cuộc tự tin bằng những pha phối hợp nhanh, nhịp nhàng. Tuy nhiên, U22 Uzbekistan ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ tư sau pha dứt điểm của Khamidov.

Đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Uzbekistan

U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Thuận.

U22 Uzbekistan: Umar Rustamov, Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazaev, Ravshan Khayrullaev, Behruzuon Karimov, Shoh Yorkboev, Asilbek Jumaev, Meyirbek Rejabaliev, Azizbek Tulkunbekov, Dilshod Abdullaev, Nurlan Ibraimov.

Đình Bắc trở lại đội hình U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam khởi đầu hành trình tại Panda Cup 2025 - giải đấu tập huấn quan trọng trước SEA Games 33 - bằng trận thắng U22 Trung Quốc 1-0. Phạm Minh Phúc tận dụng sai lầm của hậu vệ đối thủ để ghi bàn thắng duy nhất. Trong khi đó, U22 Uzbekistan thua U22 Hàn Quốc 0-2.

Ban huấn luyện U22 Việt Nam đánh giá U22 Uzbekistan là đối thủ mạnh, có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật. Do đó, U22 Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để duy trì sự chủ động. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh muốn các học trò nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng.

Tinh thần thi đấu và sự tập trung ở những thời điểm then chốt là điểm tích cực của U22 Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh hài lòng về 3 yếu tố. U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng dâng cao áp sát đối thủ, chuyển đổi trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm.

U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc 1-0.

Bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 U22 Hàn Quốc 1 2-0 3 2 U22 Việt Nam 1 1-0 3 3 U22 Trung Quốc 1 0-1 0 4 U22 Uzbekistan 1 0-2 0