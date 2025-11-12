Bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025: U22 Việt Nam đứng thứ mấy?

(VTC News) -

Giải giao hữu Panda Cup 2025 là chuyến tập huấn cuối cùng của U22 Việt Nam trước SEA Games 33. Do ông Kim Sang-sik bận nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được giao tạm quyền dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tại giải Panda Cup 2025. Các đối thủ của U22 Việt Nam lần lượt là U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc.

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12. Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào.

Bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 U22 Trung Quốc 0 0-0 0 2 U22 Việt Nam 0 0-0 0 3 U22 Hàn Quốc 0 0-0 0 4 U22 Uzbekistan 0 0-0 0

U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Trung Quốc.

Lịch thi đấu, kết quả U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025

Ngày 12/11- 8h35: U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam

Ngày 15/11 - 14h30: U22 Uzbekistan vs U22 Việt Nam

Ngày 18/11 - 14h30: U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc.

Danh sách U22 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Tân (CA TP.HCM), Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Đặng Tuấn Phong (Thể Công), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng).

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND) ,Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM).

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).