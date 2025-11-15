U22 Trung Quốc bất ngờ thắng U22 Hàn Quốc, vượt qua U22 Việt Nam

(VTC News) -

Tối 15/11, U22 Hàn Quốc thua sốc U22 Trung Quốc ở lượt trận thứ hai giải giao hữu Panda Cup 2025. Điều này tạo ra cục diện thú vị cho giải đấu khi cả 4 đội bóng đều có 3 điểm trước lượt đấu cuối cùng.

U22 Trung Quốc chơi hiệu quả hơn so với chính họ ở trận thua U22 Việt Nam. Đội chủ nhà tập trung thiết lập thế trận phòng ngự chắc chắn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Bàn thắng đến với U22 Trung Quốc ở hiệp 2 từ pha bóng dài đầy bất ngờ. Behram Abduweli tấn công phía sau 2 trung vệ U22 Hàn Quốc và dứt điểm đánh bại thủ môn trong pha đối mặt.

U22 Trung Quốc đánh bại U22 Hàn Quốc.

Khi U22 Hàn Quốc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa, U22 Trung Quốc tiếp tục ghi bàn. Abduweli nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha dứt điểm cận thành khéo léo.

Đội khách tấn công không hiệu quả ở trận này. U22 Hàn Quốc không tạo ra nhiều cơ hội và cũng không tận dụng được những khoảnh khắc sơ hở ít ỏi của hàng phòng ngự đối phương.

U22 Trung Quốc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025. Sau 2 lượt trận đầu tiên, cả 4 đội bóng U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan đều có 3 điểm. Mỗi đội có 1 chiến thắng và 1 thất bại.

Điều này khiến lượt trận cuối (diễn ra ngày 18/11) thêm phần hấp dẫn. Cả 4 đội tuyển đều có cơ hội giành chức vô địch giải đấu. U22 Việt Nam chạm trán U22 Hàn Quốc. Trong khi đó, U22 Trung Quốc đối đầu U22 Uzbekistan.