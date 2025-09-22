Xem trực tiếp Quả bóng vàng 2025 mấy giờ, chiếu kênh nào, ai đoạt giải?

(VTC News) -

.Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 diễn ra lúc 2h ngày 23/9 tại Paris, Pháp và được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube FPT Bóng đá). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2025.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 được phát sóng trên FPT Play.

Quả bóng vàng 2025 là ai?

Cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2025 được công bố tại lễ trao giải. Năm nay, ban tổ chức không thông báo trước kết quả cho người đoạt giải, đảm bảo kết quả cuộc bầu chọn được giữ kín.

Danh sách ứng viên Quả bóng vàng 2025 có 30 cầu thủ. Trong đó, Ousmane Dembele (Pháp, Paris Saint-Germain) và Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona) được đánh giá là 2 ngôi sao có cơ hội cao nhắt.

Dembele vượt trội về thành tích tập thể. Ngôi sao người Pháp ghi 33 bàn và 13 lần chuyền bóng kiến tạo cho đồng đội lập công giúp psg giành cú ăn 3 danh hiệu: Vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và UEFA Champions League. Ngoài ra, Dembele cùng PSG về nhì tại FIFA Club World Cup.

Dembele và Yamal cạnh tranh Quả bóng vàng.

Trong khi đó, Yamal tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới hiện tại. Anh là cầu thủ qua người nhiều nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, cầu thủ này cũng có tổng cộng 39 lần ghi bàn và kiến tạo bàn thắng trong màu áo Barcelona.

Ngoài danh hiệu Quả bóng vàng nam, giải Quả bóng vàng nữ, Thủ môn xuất sắc (Cúp Yashin), Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Cúp Kopa), Tiền đạo xuất sắc nhất (Cúp Gerd Muller), Huấn luyện viên xuất sắc nhất (Cúp Johan Cruyff), Câu lạc bộ xuất sắc nhất cũng là những hạng mục được quan tâm.

Thể thức bầu chọn Quả bóng vàng 2025

Giải thưởng Quả bóng vàng do Tạp chí France Football tổ chức bầu chọn. Chỉ có 100 nhà báo đại diện 100 quốc gia có đội tuyển nằm trong top 50 FIFA được quyền tham gia bầu chọn. Mỗi phiếu bầu ghi tên 10 cầu thủ, chấm điểm từ cao xuống thấp. Cầu thủ nào có tổng điểm cao nhất sẽ giành giải Quả bóng vàng 2025. Các tiêu chí chấm điểm được ban tổ chức công bố là phong độ cá nhân, thành tích tập thể, tinh thần chơi đẹp (fair play).

Danh sách đề của Quả bóng vàng 2025

Jude Bellingham (Anh, Real Madrid)

Ousmane Dembele (Pháp, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italy, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Desire Doue (Pháp, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Hà Lan, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyokeres (Thụy Điển, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Na Uy, Manchester City)

Achraf Hakimi (Morocco, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Anh, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Ba Lan, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappe (Pháp, Real Madrid)

Scott McTominay (Scotland, Napoli)

Nuno Mendes (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain)

Joao Neves (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Pháp, Bayern)

Cole Palmer (Anh, Chelsea)

Pedri (Tây Ban Nha, Barcelona)

Raphinha (Brazil, Barcelona)

Declan Rice (Anh, Arsenal).

Fabian Ruiz (Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool)

Virgil van Dijk (Hà Lan, Liverpool)

Vinicius Junior (Brazil, Real Madrid)

Vitinha (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Đức, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona).