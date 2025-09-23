Trực tiếp trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele hay Yamal xuất sắc nhất?

Dembele và các thành viên khác của Paris Saint-Germain không tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng do đội bóng này thi đấu với Marseille ở giải Ligue 1 đêm nay. Hai sự kiện diễn ra trùng giờ. Các thành viên của PSG sẽ tổ chức tiệc mừng tại sân vận động nếu danh hiệu Quả bóng vàng thuộc về đại diện của câu lạc bộ.

Trong khi đó, Lamine Yamal mời 20 người thân, bạn bè đến tham dự lễ trao giải. Ngôi sao của Barcelona đến Pháp bằng chuyên cơ riêng, theo Mundo Deportivo.

Ban tổ chức khẳng định kết quả bầu chọn chưa được hé lộ cho bất kỳ ai. Khác với mọi năm, ngay cả người đoạt giải cũng không được thông báo trước sự kiện.