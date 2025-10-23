Xem trực tiếp CAHN vs Macarthur, giải AFC Champions League Two trên kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ công an Hà Nội đấu với Macarthur ở lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League Two trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Trận đấu CAHN vs Macarthur diễn ra lúc 19h15 ngày 23/10, được phát sóng trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện Tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng E, CAHN tạm đứng đầu với 4 điểm. Đội bóng Việt Nam lần lượt hòa Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) 2-2 và thắng Tai Po (Hong Kong) 3-0.

Trong khi đó, Macarthur kém đại diện Việt Nam chỉ 1 điểm. Họ bất ngờ thua Tai Po ở lượt trận đầu tiên, sau đó thắng Bắc Kinh Quốc An 3 bàn không gỡ. Phong độ sân khách của Macarthur không tốt. Đội bóng của Australia thua 3 trận gần nhất khi phải đá trên sân của đối phương, chỉ ghi được 1 bàn thắng.

CLB Công an Hà Nội đấu với Macarthur ở AFC Champions League Two.

Đây là thời điểm mùa giải của bóng đá Australia mới khởi tranh. Do đó, việc Macarthur chưa đạt đến trạng thái ổn định không có gì khó hiểu. Điều này cũng mang đến cơ hội cho CAHN khi được chơi trên sân nhà.

CLB Công an Hà Nội đang có phong độ tốt. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking chơi hay trong cả 2 lượt trận đầu tiên, dù không thể giành đủ 6 điểm.

Tuy nhiên, tính hiệu quả trong lối chơi của CAHN luôn bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh họ không có lực lượng tốt nhất. Nguyễn Quang Hải trở lại, nhưng CAHN vẫn chưa thể sử dụng Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Minh - những nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự. Việc không có nhiều nhân tố dự bị đủ chất lượng cũng khiến đội bóng này đối mặt với rủi ro ở thời điểm cuối trận đấu.

CAHN có thể tạo ra thế trận tốt, thậm chí lấn lướt đối thủ trong cuộc tiếp đón Macarthur. Tuy nhiên, họ cần cải thiện thêm khả năng tận dụng cơ hội để giải quyết sớm trận đấu.