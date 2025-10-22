U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc trước SEA Games 33

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025 tại Thành Đô (Trung Quốc) vào đầu tháng 11. Đây là lần thứ hai giải đấu được tổ chức trong năm nay.

U23 Việt Nam tiếp tục so tài với các đối thủ cũ là U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc. Tại CFA Team China diễn ra tháng 3/2025, U23 Việt Nam có 3 trận hòa và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Giải đấu diễn ra vào tháng 11 cũng là màn cọ xát cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch săn huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33. Ban huấn luyện sẽ có sự kiểm nghiệm và đánh giá cuối cùng về chiến thuật và nhân sự.

U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik không trực tiếp chỉ đạo U23 Việt Nam thi đấu tại Trung Quốc lần này. U23 Việt Nam tập trung trùng với đội tuyển quốc gia trong tháng 11. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong những đợt tập trung trước đây, khi ông Kim Sang-sik dồn sức cho công việc ở đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên tạm quyền của U23 Việt Nam là ông Đinh Hồng Vinh.

Sau giải giao hữu CFA Team China tại Trung Quốc, U23 Việt Nam chỉ còn khoảng một tháng để chuẩn bị cho SEA Games 33. Lúc này, huấn luyện viên Kim Sang-sik xác định được các đối thủ ở vòng bảng.

Ngày 19/10, ban tổ chức SEA Games 33 bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu một số môn, trong đó có bóng đá. U23 Việt Nam ở cùng bảng B với U23 Malaysia và U23 Lào. Chỉ 1 trong 3 đội có suất chắc chắn vào bán kết.

Đây là lần đầu tiên môn bóng đá nam của SEA Games áp dụng thể thức chia 3 bảng, tương tự giải U23 Đông Nam Á. Chỉ có đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam

Ngày 12/11 - 18h35: U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam

Ngày 15/11 - 14h30: U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam

Ngày 18/11 - 14h30: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc