Chung bảng U23 Việt Nam, U23 Malaysia đặt mục tiêu khiêm tốn tại SEA Games 33

(VTC News) -

"Tôi rất hứng thú với kết quả bốc thăm SEA Games. Chúng tôi hiểu rằng đây là bảng đấu đầy thách thức", tờ Berita Harian (Malaysia) dẫn lời huấn luyện viên Nafuzi Zain. Sau thất bại ở giải U23 Đông Nam Á, ông Nafuzi Zain vẫn được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U23 Malaysia tại SEA Games 33.

U23 Malaysia là đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng B, cùng U23 Lào. Theo thể thức lần đầu tiên được áp dụng tại môn bóng đá của SEA Games, chỉ có 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết.

Huấn luyện viên Nafuzi Zain

"Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á nhưng chẳng có lý do gì mà chúng tôi không chơi tốt cả. Hầu hết các cầu thủ Lào là những người vừa thi đấu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027", huấn luyện viên Nafuzi Zain nói.

Dù đội tuyển quốc gia Malaysia có bước tiến vượt bậc trong thời gian gần đây nhờ tận dụng cầu thủ nhập tịch, U23 Malaysia lại không trải qua điều tương tự. Trái lại, các đội tuyển trẻ của Malaysia không có thành tích tốt. U23 Malaysia không vượt qua được vòng bảng giải Đông Nam Á 2025 - giải đấu mà U23 Việt Nam giành chức vô địch.

Tại SEA Games 33, U23 Malaysia chỉ đặt mục tiêu giành quyền vao bán kết và cố gắng đến chung kết.

"Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền vào bán kết, trước khi cạnh tranh suất vào chung kết. Kế hoạch của U23 Malaysia là bắt tay vào chuẩn bị bằng đợt tập trung từ cuối tháng 11, sau đó hy vọng có thể triệu tập được đội hình mạnh nhất tham dự SEA Games", ông Nafuzi Zain nói.