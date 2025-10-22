Kết quả Gamba Osaka 3-1 Nam Định, giải AFC Champions League 2

(VTC News) -

Gamba Osaka 3-1 Nam Định Mito 16' Jebali 52' Meshino 89' 90+4' Hudlin

Trận Gamba Osaka đấu với Nam Định thuộc bảng F giải AFC Champions League 2 - Cúp C2 châu Á diễn ra lúc 17h ngày 22/10. Đội thắng trong trận đấu này đứng đầu bảng sau lượt đi.

Gamba Osaka chỉ sử dụng 1 ngoại binh trong đội hình. Tuy nhiên, đội bóng Nhật Bản vẫn áp đảo câu lạc bộ Nam Định ngay từ đầu trận. Sau 15 phút, đại diện của bóng đá Việt Nam thủng lưới.

CLB Nam Định chỉ có 3 cú sút trong hiệp một và đều không gây ra khó khăn cho thủ môn đối phương.

Hàng phòng ngự của Nam Định lóng ngóng để đối thủ thoải mái phối hợp vào vòng cấm. Yamashita kiến tạo cho Mito ghi bàn mở tỷ số.

Gamba Osaka tạo ra nhiều cơ hội. Thủ môn Caique phải vất vả cứu thua để giữ cho Nam Định không nhận thêm bàn thua trong hiệp đấu đầu tiên.

Gamba Osaka tiếp tục ép sân ở hiệp 2. Hàng phòng ngự của Nam Định lại để Yamashita tấn công vào vòng cấm và kiến tạo "dọn cỗ" cho Jebali nâng tỷ số lên 2-0.

CLB Nam Định cố gắng tấn công nhưng không hiệu quả. Những pha phối hợp của đội bóng Việt Nam chậm và không có sự ăn ý giữa các cầu thủ.

Đội hình Gamba Osaka đấu với Nam Định

Gamba Osaka: Masaaki Higashiguchi (1), Riku Handa (3), Keisuke Kurokawa (4), Genta Miura (5), Issam Jebali (11), Shuto Abe (13), Ryoji Yamashita (17), Shinosuke Nakatani (20), Rin Mito (27), Kanji Okunuki (44), Makoto Mitsuka (51).

Nam Định: Caique Santos (97), Lucas Alves (4), Eid Mahmoud (12), Trần Văn Kiên (13), Kristoffer Hansen (21), Percy Tau (22), Mitchell Dijks (24), Walber Mota (34), Lâm Ti Phông (39), Romulo (72), Lý Công Hoàng Anh (88).

CLB Nam Định không có phong độ tốt thời gian gần đây.

Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á (bảng F)

bàn thua Điểm 1 Gamba Osaka 2 5-1 6 2 Nam Định 2 4-1 6 3 Eastern 2 1-4 0 4 Ratchaburi 2 1-5 0

Thông tin trận đấu

Sau 2 lượt trận đầu tiên, Gamba Osaka tạm đứng đầu bảng F với 6 điểm. Đội bóng Nhật Bản lần lượt đánh bại Eastern FC của Hong Kong (Trung Quốc) 3-1 và thắng Ratchaburi (Thái Lan) 2-0.

Câu lạc bộ Nam Định cũng toàn thắng trước 2 đối thủ kể trên, giành được 6 điểm. Đại diện của bóng đá Việt Nam đứng thứ 2 do kém Gamba Osaka chỉ một bàn thắng.

Đội đương kim vô địch V.League thể hiện phong độ phập phù từ đầu mùa giải. Tỷ lệ thắng của câu lạc bộ Nam Định sau 11 trận đấu đầu tiên của mùa giải (tính trên mọi đấu trường) chưa đến 50%.

Trong khi đó, Gamba Osaka đứng thứ 9 tại J.League, không còn hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch và không lo nguy cơ xuống hạng. Họ có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp kéo dài từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10. Dù vậy, ở 2 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ hòa và thua, không ghi bàn và lọt lưới tới 5 lần.