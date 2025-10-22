Madam Pang công bố danh tính HLV mới của tuyển Thái Lan

(VTC News) -

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) thông báo bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân người Mỹ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Sri Lanka, diễn ra tháng 11.

Ông Anthony Hudson làm HLV tạm quyền của đội tuyển Thái Lan.

HLV Anthony Hudson sinh năm 1981, từng dẫn dắt đội tuyển Mỹ, New Zealand và Bahrain. Ông có kinh nghiệm làm việc tại Thái Lan trong vai trò HLV trưởng câu lạc bộ Pathum United và Giám đốc kỹ thuật FAT.

Quyết định bổ nhiệm ông Hudson được LĐBĐ Thái Lan đưa ra chỉ một ngày sau khi sa thải ông Masatada Ishii. Cơ quan này đưa ra lý do là thành tích không tốt và bất đồng trong cách làm việc với nhà cầm quân người Nhật Bản.

Huấn luyện viên Masatada Ishii cho biết ông được mời đến tham dự cuộc họp tổng kết 2 trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại Asian Cup 2027. Tại đây, ông được FAT thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng.

"Vì không thể sắp xếp được cảm xúc ngay lúc đó, nên tôi chỉ nói rằng 'chúng ta sẽ nói chuyện lại lần sau' và không ký vào bất cứ giấy tờ gì. Chiều cùng ngày, họ công bố quyết định sa thải tôi. Tôi không hiểu nổi sao họ có thể thiếu thành thật đến vậy", HLV Ishii cho biết thêm.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Nhật Bản, đội tuyển xứ chùa vàng thi đấu 30 trận chính thức, giành được 16 chiến thắng (tỷ lệ 53%). Đội tuyển Thái Lan không vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á và thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024.