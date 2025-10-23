Cập nhật tỷ số CAHN vs Macarthur, giải AFC Champions League Two

(VTC News) -

CAHN 0-0 Macarthur SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội)

Trận CAHN đấu với Macarthur thuộc bảng E giải AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) diễn ra lúc 19h15 ngày 23/10.

Đội hình CAHN vs Macarthur

CAHN: Nguyễn Filip (1), Hugo Gomes (3), Stefan Mauk (6), Pendant Quang Vinh (7), Vitao (8), Nguyễn Đình Bắc (9), Nguyễn Quang Hải (19), Trần Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Alan (72), Lê Văn Đô (88).

Macarthur: Filip Kurto (12), Damien Da Silva (3), Tomislav Uskok (6), Sime Grzan (7), Chris Ikonomidis (9), Anthony Caceres (10), Rafael Martinez (13), Harr Politidis (19), Liam Rose (22), Callum Talbot (25), Luke Brattan (26).

CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng E trước trận gặp Macarthur.

Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á (bảng E)

bàn thua Điểm 1 CAHN 2 5-2 4 2 Tai Po 2 2-4 3 3 Macarthur 2 4-2 3 4 Bắc Kinh Quốc An 2 2-5 1

Thông tin trước trận đấu

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng E, CAHN tạm đứng đầu với 4 điểm. Đội bóng Việt Nam lần lượt hòa Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) 2-2 và thắng Tai Po (Hong Kong) 3-0.

Trong khi đó, Macarthur kém đại diện Việt Nam chỉ 1 điểm. Họ bất ngờ thua Tai Po ở lượt trận đầu tiên, sau đó thắng Bắc Kinh Quốc An 3 bàn không gỡ.

Phong độ sân khách của Macarthur không tốt. Đội bóng của Australia thua 3 trận gần nhất khi phải đá trên sân của đối phương, chỉ ghi được 1 bàn thắng.

CLB Công an Hà Nội có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp (trong đó có 6 chiến thắng). Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking mới thua 1 trận ở mùa giải này (trước Pathum United tại ASEAN Club Championship).

Tuy nhiên, tính hiệu quả trong lối chơi của CAHN luôn bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh họ không có lực lượng tốt nhất. Nguyễn Quang Hải trở lại, nhưng CAHN vẫn chưa thể sử dụng Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Minh - những nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự. Việc không có nhiều nhân tố dự bị đủ chất lượng cũng khiến đội bóng này đối mặt với rủi ro ở thời điểm cuối trận đấu.