Xem Đình Bắc sút phạt đẳng cấp, U23 Việt Nam dập tắt hưng phấn của U23 Hàn Quốc

(VTC News) -

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn trong trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2026. Sau khi kiến tạo cho Nguyễn Quốc Việt mở tỷ số, cầu thủ mang áo số 7 đưa U23 Việt Nam vượt lên lần thứ hai bằng pha đá phạt xuất sắc. Bóng đi xuyên qua hàng rào, thủ môn U23 Hàn Quốc không thể đẩy ra dù chạm được vào bóng.

Bàn thắng của Đình Bắc được ghi chỉ 2 phút sau khi U23 Việt Nam thủng lưới. Điều này trực tiếp làm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc, giúp hàng phòng ngự U23 Việt Nam vơi bớt áp lực.

Đình Bắc toả sáng giúp U23 Việt Nam vượt lên chỉ 2 phút sau khi thủng lưới.

Sau khi dẫn 1-0 ở hiệp đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đối mặt với sức ép cao hơn từ đối thủ. U23 Việt Nam phòng ngự chặt chẽ khiến U23 Hàn Quốc bế tắc. Tuy nhiên, đối thủ vẫn tìm được khoảng trống hiếm hoi để ghi bàn gỡ hoà ở phút 69.

Kim Tae-won xoay người dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Dù vậy, niềm vui của U23 Hàn Quốc chỉ kéo dài trong khoảng 2 phút đến khi Đình Bắc đưa U23 Việt Nam vượt lên lần thứ hai.

Đáng tiếc cho Đình Bắc là cầu thủ này không thể kết thúc trọn vẹn trận đấu. Tiền đạo mang áo số 7 bị truất quyền thi đấu ở phút 86 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với đối phương ở gần giữa sân.