Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

U23 Việt Nam 1-0 U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Hàn Quốc bằng đội hình có nhiều xáo trộn. Phạm Lý Đức bị cấm và Nguyễn Hiểu Minh chấn thương nặng buộc ông Kim Sang-sik phải đưa Lê Văn Hà, Nguyễn Đức Anh vào sân. Một số cầu thủ khác ít thi đấu cũng được trao cơ hội. Tương tự, U23 Hàn Quốc cũng đưa ra sân đội hình khác với các trận trước.

Video: Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chơi tốt trong giai đoạn đầu trận đấu. Bất chấp việc U23 Hàn Quốc nhỉnh hơn ở khâu tranh chấp tay đôi, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn duy trì thế trận đủ tốt và an toàn. U23 Hàn Quốc giữ bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra nhiều pha bóng uy hiếp.

U23 Việt Nam có bàn thắng trước U23 Hàn Quốc.

Phút 31, từ đường phản công bên phía cánh trái, Nguyễn Đình Bắc chuyền ngang thuận lợi để Nguyễn Quốc Việt sút tung lưới U23 Hàn Quốc. Đây là pha bóng chỉ có 3 cầu thủ U23 Việt Nam tham gia và thực hiện 3 đường chuyền trước khi bóng vào lưới đối phương.

Sau đó 5 phút, Đình Bắc phạm lỗi với cầu thủ U23 Hàn Quốc trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, trọng tài phát hiện cầu thủ U23 Việt Nam kịp thời rút chân về để tránh va chạm. Quả phạt đền bị huỷ.

U23 Hàn Quốc giữ bóng nhiều hơn nhưng bế tắc. Thủ môn Văn Bình chỉ 1 lần phải đổ người cứu thua trong hiệp 1. U23 Việt Nam giữ được tỷ số 1-0 đến giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

Đội hình U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình (23); Nguyễn Đức Anh (5), Nguyễn Nhật Minh (16), Lê Văn Hà (15); Võ Anh Quân (20), Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Thái Quốc Cường (8), Nguyễn Phi Hoàng (17); Lê Văn Thuận (10), Nguyễn Quốc Việt (9), Nguyễn Đình Bắc (7).

U23 Hàn Quốc: Hwang Jae-yun (12), Kang Min-jun (2), Bae Hyun-seo (3), Jo Hyun-tae (4), Kim Dong-jin (8), Jung Ji-hun (11), Kim Do-hyun (13), Jung Seung-bae (14), Jeong Jae-sang (18), Jang Seok-hwan (22), Shin Min-ha (23).

Thông tin U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc

Dù không vượt qua vòng bán kết, U23 Việt Nam vẫn thành công ngoài mong đợi ở giải U23 châu Á 2026. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện bộ mặt tích cực cả về tinh thần lẫn lối chơi.

Chuỗi trận toàn thắng liên tiếp kéo dài từ giải vô địch Đông Nam Á đến trước trận bán kết là thành tích hoàn toàn xứng đáng. U23 Việt Nam cho thấy khả năng cạnh tranh với các đối thủ đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục, đúng như lời khẳng định của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, trận thua U23 Trung Quốc cũng cho thấy giới hạn của U23 Việt Nam. Thể lực cũng là vấn đề lớn khi các cầu thủ trẻ Việt Nam có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt sau những trận đấu vượt ngưỡng liên tục.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đánh mất chính mình khi bị đối thủ bắt bài. Trong khi đó, chính U23 Trung Quốc lại có sự biến hoá bất ngờ khiến U23 Việt Nam không kịp trở tay.

U23 Hàn Quốc không có màn thể hiện tốt tại giải lần này. Đội bóng xứ kim chi tấn công không hiệu quả. Chính huấn luyện viên Lee Min-sung cũng phải thừa nhận điều này. Trước U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn trong cả hiệp 2 nhưng không có nhiều cơ hội.

U23 Hàn Quốc chưa được tối ưu. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Lee Min-sung chỉ chưa đạt kỳ vọng của chính họ. So với mặt bằng chung, U23 Hàn Quốc vẫn là đội mạnh ở châu Á.