Đội hình U23 Việt Nam đấu Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik quyết định đặc biệt

(VTC News) -

Ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào tối 23/1, U23 Việt Nam có tới 9 sự thay đổi ở đội hình ra sân. HLV Kim Sang-sik chỉ giữ lại 2 cầu thủ đá chính ở trận trước là tiền vệ Thái Sơn và trung vệ Nhật Minh.

Trong khung gỗ, thủ môn Cao Văn Bình lân đầu bắt chính ở giải này thay cho Trung Kiên. Ở vị trí trung vệ, U23 Việt Nam mất 2 trụ cột là Hiểu Minh vì chấn thương và Phạm Lý Đức do thẻ đỏ, buộc HLV Kim Sang-sik phải sử dụng Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh bên cạnh Nhật Minh.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc

Hai hậu vệ cánh của U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba là Phi Hoàng và Võ Anh Quân. Ở hàng tiền vệ, Thái Sơn đá cặp cùng Nguyễn Thái Quốc Cường.

Trên hàng công, Đình Bắc đá chính ngay từ đầu sau nhiều trận dự bị. Việc Đình Bắc ra sân từ đầu là bất ngờ lớn. Cầu thủ mang áo số 7 nén đau thi đấu ở trận tứ kết thắng U23 UAE. Đến trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Đình Bắc không còn đủ sức thực hiện những pha bứt tốc và dứt điểm như thường thấy. Anh sẽ thi đấu bên cạnh Quốc Việt và Lê Văn Thuận.

Với đội hình có nhiều sự xáo trộn, đặc biệt ở hàng thủ, U23 Việt Nam dự kiến sẽ gặp thử thách lớn trước U23 Hàn Quốc, đội đang đặt quyết tâm cao sau khi thua U23 Nhật Bản ở bán kết.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nhật Minh, Đức Anh, Văn Hà, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Anh Quân, Đình Bắc, Quốc Việt và Văn Thuận.