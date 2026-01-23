Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, giải U23 châu Á 2026 hôm nay

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc bắt đầu lúc 22h30. Trọng tài chính của trận đấu là ông Abdullah Jamali người Kuwait.

Nguyễn Đình Bắc nén đau thi đấu ở trận tứ kết thắng U23 UAE. Đến trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Đình Bắc không còn đủ sức thực hiện những pha bứt tốc và dứt điểm như thường thấy. Cầu thủ số 7 nhiều khả năng được cho nghỉ.

U23 Việt Nam bắt buộc phải thay đổi hàng phòng ngự ở đội hình xuất phát. Huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể sử dụng Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ đỏ). Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh đương nhiên là những lựa chọn thay thế.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Dù không vượt qua vòng bán kết, U23 Việt Nam vẫn thành công ngoài mong đợi ở giải U23 châu Á 2026. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện bộ mặt tích cực cả về tinh thần lẫn lối chơi.

Chuỗi trận toàn thắng liên tiếp kéo dài từ giải vô địch Đông Nam Á đến trước trận bán kết là thành tích hoàn toàn xứng đáng. U23 Việt Nam cho thấy khả năng cạnh tranh với các đối thủ đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục, đúng như lời khẳng định của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam vào top 4 giải châu Á là thành công vượt mong đợi.

Tuy nhiên, trận thua U23 Trung Quốc cũng cho thấy giới hạn của U23 Việt Nam. Thể lực cũng là vấn đề lớn khi các cầu thủ trẻ Việt Nam có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt sau những trận đấu vượt ngưỡng liên tục.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đánh mất chính mình khi bị đối thủ bắt bài. Trong khi đó, chính U23 Trung Quốc lại có sự biến hoá bất ngờ khiến U23 Việt Nam không kịp trở tay.

U23 Hàn Quốc không có màn thể hiện tốt tại giải lần này. Đội bóng xứ kim chi tấn công không hiệu quả. Chính huấn luyện viên Lee Min-sung cũng phải thừa nhận điều này. Trước U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn trong cả hiệp 2 nhưng không có nhiều cơ hội.

U23 Hàn Quốc chưa được tối ưu. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Lee Min-sung chỉ chưa đạt kỳ vọng của chính họ. So với mặt bằng chung, U23 Hàn Quốc vẫn là đội mạnh ở châu Á.