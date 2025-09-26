Xem Beechcraft KingAir 300 series bay hiệu chuẩn ở sân bay Long Thành

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 4h sáng 26/9, lực lượng chức năng đã có mặt tại sân bay Long Thành, rà soát từng chi tiết trên đường cất hạ cánh để chắc chắn không còn chướng ngại vật, hệ thống kỹ thuật vận hành trơn tru. Đúng 4h30, lực lượng phòng cháy chữa cháy và y tế cũng vào vị trí, sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay hiệu chuẩn đặc biệt này.