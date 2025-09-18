Đợt bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra thế nào?

(VTC News) -

Chiều 18/9, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp cùng VATM, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai công tác bay kiểm tra hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành. Thời gian bay dự kiến kéo dài gần 1 tháng.

Từ cuối tháng 9 đến gần hết tháng 10, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp cùng các đơn vị triển khai bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành.

Trước đó, cuối tháng 7 và đầu tháng 8, công tác bay đánh giá phương thức bay đã được thực hiện thành công, tạo tiền đề cho giai đoạn kiểm tra tiếp theo. Theo kết luận của Thủ tướng, mục tiêu trọng tâm của giai đoạn 1 sân bay Long Thành là đến ngày 19/12/2025 cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành theo quy định.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, cho biết hoạt động bay hiệu chuẩn lần này là bước kiểm tra bắt buộc, có ý nghĩa quyết định trước khi sân bay Long Thành vận hành. Công tác này nhằm đánh giá độ chính xác, toàn vẹn, tin cậy của các hệ thống bảo đảm hoạt động bay theo tiêu chuẩn ICAO, đồng thời rà soát sự phù hợp của các phương thức bay vừa được thiết lập.

Theo kế hoạch bay đã được Cục Tác chiến phê duyệt, thời gian hiệu chuẩn sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 24/10/2025. Máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series được lựa chọn cho đợt bay này nhờ khả năng cơ động, độ ổn định cao và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Các thành viên của Đội bay hiệu chuẩn, trên tàu bay King Air 350.

Trong quá trình thực hiện, ATTECH sẽ tiến hành hiệu chuẩn nhiều hệ thống quan trọng của sân bay Long Thành, gồm hai hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, một hệ thống dẫn đường VOR/DME, hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát Radar và ADS-B, cũng như các phương thức bay liên quan.

Công tác tổ chức và triển khai do ATTECH, đơn vị thành viên của VATM, trực tiếp đảm nhiệm, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và Học viện Dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc theo phép bay số 3792/TC-QC. Sự phối hợp quốc tế góp phần bảo đảm tính khách quan và nâng cao độ tin cậy cho toàn bộ quá trình kiểm tra.

Trước khi bay hiệu chuẩn, ngày 16/9, các bên liên quan đã tổ chức hội nghị hiệp đồng phối hợp. Cuộc họp có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc VATM, Ban Quản lý dự án Long Thành (ACV) và Sư đoàn Không quân 370, thống nhất quy trình phối hợp để bảo đảm hoạt động diễn ra an toàn, chính xác và đúng tiến độ.

Theo các chuyên gia, bay hiệu chuẩn là một trong những khâu cuối cùng trước khi sân bay Long Thành chính thức khánh thành và đưa vào khai thác. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đưa dự án trọng điểm quốc gia cán đích đúng hạn.

Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành dự kiến phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, góp phần giảm tải cho Tân Sơn Nhất và hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực.

Theo ATTECH, các chuyến bay hiệu chuẩn sẽ được thực hiện cả ban đêm, rạng sáng và ban ngày, tùy theo kế hoạch từng hạng mục.