Xe gặp sự cố phải dừng trên cao tốc, tài xế không đặt cảnh báo bị phạt 13 triệu

(VTC News) -

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lực lượng chức năng vừa xử lý 2 trường hợp xe gặp sự cố phải dừng trên cao tốc nhưng tài xế không thực hiện đúng quy định về đặt biển cảnh báo.

Khoảng 21h ngày 10/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 tuần tra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Khi đến Km313+900, hướng Hà Nội - Thanh Hóa, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 35C-141.XX gặp sự cố kỹ thuật và phải dừng trên cao tốc. Do đoạn đường này không có làn dừng khẩn cấp, ô tô phải dừng trên làn đường xe chạy.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người lái là anh Đ.M.T. (SN 1990, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Xe đầu kéo gặp sự cố nhưng tài xế không đặt cảnh báo từ xa theo quy định. (Ảnh: Cục CSGT)

Tuy nhiên, sau khi phương tiện dừng lại, tài xế không đặt biển cảnh báo ở phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m theo quy định.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ.M.T. Với hành vi này, tài xế bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng 15h25 cùng ngày, lực lượng CSGT cũng phát hiện trường hợp tương tự tại Km283 trên cùng tuyến cao tốc. Phương tiện vi phạm là ô tô đầu kéo biển số 89H-033.XX. Chiếc xe gặp sự cố kỹ thuật và phải dừng trên làn đường xe chạy.

Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 xác định người lái là ông T.D.T. (SN 1981, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Tương tự trường hợp trên, khi phương tiện gặp sự cố và phải dừng trên cao tốc, tài xế không đặt biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m.

Cảnh sát sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.D.T. Tài xế này cũng bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo, khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên đường cao tốc, tài xế cần thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo theo quy định để những phương tiện lưu thông phía sau có thể nhận biết từ xa.

Việc đặt cảnh báo đúng vị trí, đủ khoảng cách giúp tài xế phía sau có thêm thời gian xử lý tình huống, giảm nguy cơ xảy ra va chạm và những hậu quả đáng tiếc.