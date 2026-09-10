Hai ô tô đuổi nhau, lạng lách sau va chạm trên đường Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 10/9, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương xác minh thông tin, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội về việc 2 ô tô có hành vi đuổi nhau, lạng lách, chèn ép trên đường Giải Phóng.

Theo cơ quan chức năng, hành vi này gây nguy hiểm cho những người đang tham gia giao thông trên tuyến đường.

Hình ảnh 2 ô tô lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 19h30 ngày 9/9, anh T.V.H. điều khiển xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29F-0X9.XX lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng Lê Duẩn - Trường Chinh.

Khi đến khu vực lối quay đầu dưới gầm cầu vượt Vọng, ô tô khách xảy ra va chạm với xe taxi mang biển kiểm soát 30E-4X8.XX do anh P.Q.Đ. điều khiển.

Sau va chạm, hai phương tiện dừng lại nhưng hai tài xế không xuống xe để giải quyết vụ việc. Sau đó, cả hai tiếp tục điều khiển ô tô đuổi nhau trên đường.

Hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy hai phương tiện có biểu hiện lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng, đoạn từ khu vực cầu vượt Vọng đến nút giao Đại Cồ Việt - Giải Phóng.

Diễn biến vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 đã xác minh, làm rõ danh tính những người liên quan và mời 2 lái xe đến trụ sở làm việc.

Lái xe taxi P.Q.Đ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với cả hai tài xế. Kết quả cho thấy cả hai không vi phạm nồng độ cồn và đều âm tính với chất ma túy.

Trong vụ việc trên, cơ quan chức năng xác định hành vi của 2 tài xế có tính chất phức tạp và có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đội CSGT đường bộ số 4 đã phối hợp bàn giao hai lái xe cho Công an phường Bạch Mai để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần bình tĩnh khi xảy ra va chạm hoặc phát sinh mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông.

Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng ô tô, xe máy để truy đuổi, lạng lách, chèn ép, cản trở hoặc trả đũa người khác. Những hành vi bột phát trên đường có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhiều người.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.