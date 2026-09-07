Xe khách chở quá 13 người, tài xế và chủ phương tiện bị phạt gần 100 triệu đồng

(VTC News) -

Khoảng 23h30 ngày 28/8, tại đường Điện Biên Phủ (phường Sa Pa), tổ công tác địa bàn Sa Pa kiểm tra xe khách biển số 88B-008.XX do ông D.A.T. (SN 1976, trú tại Hà Nội) cầm lái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe có 55 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 42 người. Chiếc xe đã chở vượt 13 hành khách so với quy định.

Xe khách do tài xế T. cầm lái chở 55 người trên xe 42 chỗ. (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Với hành vi chở quá số người được phép trên tuyến có cự ly lớn hơn 300km, ông D.A.T. bị xử phạt 19,5 triệu đồng theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đối với chủ phương tiện là tổ chức, lực lượng chức năng xác định có hành vi giao phương tiện hoặc để người làm công sử dụng phương tiện chở quá số người quy định. Chủ phương tiện bị xử phạt 78 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 97,5 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, tổ công tác yêu cầu đơn vị vận tải bố trí phương tiện khác để đưa số hành khách vượt quá quy định tiếp tục hành trình, bảo đảm an toàn và quyền lợi của hành khách.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, việc chở quá số người quy định, đặc biệt trên các tuyến vận tải hành khách đường dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi xảy ra tình huống bất ngờ hoặc tai nạn, số người vượt quy định có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống và thoát hiểm.

Đội CSGT đường bộ số 1 đề nghị các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải nghiêm túc chấp hành quy định, không vì lợi nhuận mà chở quá số người, ảnh hưởng đến an toàn của hành khách.