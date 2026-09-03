Chở quá 12 người, tài xế và chủ xe đối diện mức phạt hơn 92 triệu đồng

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, tối 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện xe khách chạy tuyến cố định Xín Mần - Hải Phòng chở 32 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 20 người.

Khoảng 19h20 cùng ngày, tại Km225+100 Quốc lộ 2, Tổ 5 CSGT tuyến trọng điểm số 2 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra xe khách biển số 23H-019.xx của nhà xe Thắng Linh.

Chiếc xe chạy tuyến cố định Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang - Hải Phòng, do tài xế T.S.H. (SN 1997) cầm lái.

Bên trong xe khách thời điểm bị kiểm tra.

Qua kiểm đếm, tổ công tác xác định trên xe có 32 hành khách, vượt 12 người so với số lượng được phép chở. Theo quy định, phương tiện này chỉ được chở tối đa 20 người.

Lực lượng CSGT sau đó lập biên bản đối với tài xế T.S.H. về 2 hành vi vi phạm, gồm không hướng dẫn hành khách ngồi đúng vị trí quy định trên xe và chở hành khách vượt quá số người được phép đối với xe chạy tuyến cố định có cự ly trên 300km.

Các hành vi trên được quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với những vi phạm này, tài xế dự kiến bị phạt 18,15 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện cũng bị CSGT lập biên bản về hành vi giao xe, theo khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt dự kiến đối với chủ xe là 74 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng.

Tổng mức phạt dự kiến đối với tài xế và chủ phương tiện là 92,15 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, xử lý nghiêm các trường hợp chở quá số người quy định, nhất là trên các tuyến đường dài, nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho hành khách.