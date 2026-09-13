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Xuất bản ngày 13/09/2026 09:33 AM
Xuất bản ngày 13/09/2026 09:33 AM

Xe đầu kéo lật chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ùn tắc kéo dài

MINH MINH
MINH MINH
(VTC News) -

Xe đầu kéo bị lật nghiêng, chắn ngang gần hết mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến phương tiện ùn tắc nghiêm trọng ở cả hai chiều.

Sáng 13/9, Đội CSGT số 6 (Cục CSGT) cho biết, lực lượng chức năng xử lý vụ xe container lật trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua tỉnh Lâm Đồng).

“Hiện tại xe cộ đã có thể đi trở lại sau 2 giờ ùn tắc. Chiếc xe tải gặp nạn cũng đang được tiến hành kéo ra khỏi cao tốc” - lãnh đạo Đội CSGT số 6 nói.

Chiếc xe container lật trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Chiếc xe container lật trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Km216 lúc 4h30 sáng nay, cách nút giao Quốc lộ 28 khoảng 7 km. Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 89H-003.xx đi theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực này thì xe lật nghiêng, đè lên dải phân cách cứng giữa hai chiều đường.

Tại hiện trường, xe đầu kéo nằm chắn ngang mặt đường. Do cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ có 2 làn xe mỗi chiều, phương tiện gặp nạn chiếm gần hết phần đường, ảnh hưởng việc lưu thông theo cả hai hướng.

Hàng dài phương tiện phải dừng chờ, ùn tắc kéo dài ở cả hai chiều cao tốc.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ảnh hưởng trong khoảng 2 giờ.

Lực lượng chức năng tạm thời điều tiết phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Quốc lộ 28 và nút giao Phan Thiết. Một xe cẩu cứu hộ cũng được điều động đến hiện trường để di dời xe đầu kéo sau khi công tác xử lý hiện trường hoàn tất.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng làm rõ.

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