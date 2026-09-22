Xe buýt không giảm tốc độ khi tới đường giao, tông bị thương tài xế xe rác

(VTC News) -

Video: Xe buýt tông xe chở rác.

Ngày 22/9, Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Trung Giã, Cơ quan Cảnh sát điều tra, VKSND khu vực 7 điều tra vụ tai nạn giữa xe buýt và ô tô chở rác khiến 1 tài xế bị thương.

Nguyên nhân sơ bộ do tài xế xe buýt không giảm tốc độ khi đến nơi đường giao nhau.

Khoảng 9h13 cùng ngày, tại đường 35, đoạn qua xã Hoa Sơn, xã Trung Giã, Hà Nội, anh B.H.T. (SN 1978, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ) lái xe chở rác biển số 99B-308.xx, đi từ khu xử lý chất thải và rẽ trái vào đường 35.

Khi đến địa điểm trên, xe chở rác va chạm với xe buýt biển số 29LD-039.xx do anh H.V.M. (SN 1989, trú tại thôn Xuân Tàng, Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển, đi trên tuyến Quốc lộ 3 theo hướng Quốc lộ 2.

Vụ tai nạn khiến anh T. bị gãy xương cẳng chân; hai ô tô hư hỏng. Thiệt hại đối với xe chở rác ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau vụ việc, Phòng CSGT phối hợp Công an xã Trung Giã, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 tổ chức cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác minh, thu thập các tài liệu liên quan.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế M. không vi phạm nồng độ cồn, không phát hiện chất kích thích trong cơ thể.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.