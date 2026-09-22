Va chạm với xe buýt, tài xế xe chở rác mắc kẹt trong cabin

(VTC News) -

Video: Xe buýt tông xe chở rác.

Khoảng 10h30 ngày 22/9 trên tuyến đường 35 xã Trung Giã (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và xe vệ sinh môi trường khiến 1 người bị thương.

Thời điểm trên, xe buýt Hải Vân đi từ xã Kim Anh hướng xã Trung Giã, đến khu vực ngã ba Nam Sơn ô tô buýt va chạm với xe vệ sinh môi trường BKS 99B - 308.xx.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến phần đầu của 2 ô tô hư hỏng, kính chắn gió vỡ vụn. Tài xế xe vệ sinh môi trường bị mắc kẹt trong cabin.Người dân xung quanh nhanh chóng có mặt, đưa tài xế ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hôm qua, cũng tại Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy điện và xe buýt khiến một cô gái trẻ bị thương.

Khoảng 9h50 ngày 21/9, anh N.T.A. (SN 1980, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) lái xe buýt BKS 29B-192.51 trên đường Phạm Hùng, theo hướng từ Khuất Duy Tiến đi cầu vượt Mai Dịch.

Khi đến khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, thuộc địa bàn phường Cầu Giấy, xe buýt va chạm với xe máy điện do chị D.N.Y. (SN 2005, trú tại xã Nam Phù, Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến chị Y. bị chấn thương phần mềm, dập nát tay trái và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8, Bộ Công an.

Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe buýt, cảnh sát không phát hiện vi phạm. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do chị Y. điều khiển xe máy điện không làm chủ tốc độ, tay lái, dẫn đến tai nạn.