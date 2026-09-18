Xử phạt tài xế xe buýt ở Hà Nội vượt ẩu trên quốc lộ

(VTC News) -

Phòng CSGT -Công an TP Hà Nội làm rõ, lập biên bản xử phạt tài xế xe buýt vượt bên phải xe khác trên Quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Đông Anh.

Ngày 17/9, mạng xã hội chia sẻ video phản ánh xe buýt biển kiểm soát 29B-094.65 có hành vi vượt xe không đúng quy định khi lưu thông trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa bàn xã Đông Anh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.

Hình ảnh xe buýt vi phạm.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác định tài xế xe buýt biển kiểm soát 29B-094.65 là anh N.V.K. (SN 1973, trú tại Hà Nội) và mời người này đến cơ quan công an làm việc.

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.K. về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Tài xế xe buýt tại cơ quan công an.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế xe buýt bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là tài xế xe kinh doanh vận tải hành khách, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chủ động quan sát, thực hiện đúng quy định khi vượt xe, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.