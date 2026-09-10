Xác định KPI của U17 Việt Nam tại World Cup 2026

(VTC News) -

Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, mục tiêu của U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới là nỗ lực vượt qua vòng bảng. Đội tuyển dự kiến bắt đầu tập trung trong nước từ ngày 20/9 để chuẩn bị cho giải đấu.

Việc góp mặt tại U17 World Cup 2026 là dấu mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Tại VCK U17 châu Á 2026, đội đứng đầu bảng và giành quyền vào tứ kết, qua đó lần đầu tiên đoạt vé tham dự U17 World Cup.

Mục tiêu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup là nỗ lực vượt qua vòng bảng.

VFF cũng thống nhất với CLB Hà Nội để HLV Cristiano Roland tiếp tục dẫn dắt U17 Việt Nam tại giải đấu ở Qatar vào tháng 11. Nhà cầm quân người Brazil vì thế sẽ đồng hành cùng lứa cầu thủ mà ông đã dẫn dắt trong hành trình giành vé dự World Cup.

Quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam có một số thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Đội tuyển dự kiến tham dự giải giao hữu tại Thái Lan trong dịp FIFA Days tháng 9, với các đối thủ U17 Panama, U17 Australia và U17 Morocco.

Tuy nhiên, đơn vị tổ chức sau đó chuyển địa điểm thi đấu từ Thái Lan sang Tây Ban Nha. Do thời gian gấp, U17 Việt Nam không kịp hoàn tất các thủ tục visa cần thiết và phải hủy kế hoạch tham dự. VFF đang lên phương án thay thế, tập huấn tại Tây Á (ưu tiên UAE) trước khi đội tuyển U17 Việt Nam sang Qatar dự U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 17/11 đến 23/12. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt ở sân chơi World Cup. Đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G, lần lượt gặp U17 Bỉ ngày 20/11, U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.

Bên cạnh mục tiêu vượt qua vòng bảng, giải đấu cũng được VFF xác định là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới. Những trải nghiệm tại World Cup được kỳ vọng góp phần vào quá trình phát triển lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong những năm tới.