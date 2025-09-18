Xả súng tại Mỹ khiến ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng

(VTC News) -

Hôm 17/9, Ủy viên Cảnh sát bang Pennsylvania Christopher Paris phát biểu với giới truyền thông rằng có 5 cảnh sát bị trúng đạn, trong đó có 3 người tử vong.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro nhanh chóng có mặt hiện trường. Theo AI Aljazeera, vụ xả súng xảy ra ở thị trấn North Codorus, cách thành phố Philadelphia khoảng 185km về phía tây khi cảnh sát đang thực hiện lệnh bắt giữ.

Nạn nhân được đưa lên trực thăng cứu thương sau vụ nổ súng. (Ảnh: Reuters)

Tổng chưởng lý bang Dave Sunday thông tin ông đang đến hiện trường và kêu gọi trên mạng xã hội "tất cả cư dân tuân theo hướng dẫn của cơ quan thực thi pháp luật địa phương", đồng thời nói thêm ông đang "cầu nguyện cho tất cả những người liên quan".

Một khu học chánh địa phương lập tức ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ, dù họ khẳng định trường học và học sinh không liên quan đến vụ xả súng. Sau đó, lệnh này được dỡ bỏ vào cuối buổi chiều.

Khu học chánh tiết lộ chính quyền đã đưa ra khuyến cáo đối với giáo viên, học sinh và nhân viên khi một số tuyến đường trong khu vực bị đóng cửa.

Hiện tại, phía cảnh sát chưa cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về những người liên quan đến vụ nổ súng. Tổng chưởng lý Pamela Bondi gọi tình trạng bạo lực chống lại cảnh sát là "tai họa cho xã hội". Bà cho hay đặc vụ liên bang đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cảnh sát địa phương.