Xả súng hàng loạt tại quán bar ở New York, 3 người thiệt mạng

(VTC News) -

Vụ xả súng diễn ra vào khoảng 3h30 sáng (giờ địa phương) khi quán bar vẫn đông khách. Cả 3 nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường đều là nam giới, gồm 2 người 27 và 35 tuổi, cùng 1 người chưa xác định tuổi.

Số nạn nhân bị thương là 8 người gồm 5 nam và 3 nữ, độ tuổi từ 27 đến 61 đã được đưa tới bệnh viện, trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu được 36 vỏ đạn và một khẩu súng ở gần giao lộ Bedford Avenue – Eastern Parkway. Tuy nhiên, họ chưa xác định được khẩu súng này có phải là vũ khí gây án hay không. Cho đến nay, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng bên trong quán bar. (Ảnh: NYC)

Ủy viên Cảnh sát Jessica Tisch cho biết, mặc dù New York đang trải qua một năm có tỷ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất từ trước tới nay, nhưng vụ xả súng này lại là một “sự cố nghiêm trọng và bất thường” trong bức tranh an toàn của thành phố.

Nhân viên y tế đưa một người đàn ông bị thương đi cấp cứu sau vụ nổ súng. (Ảnh: NYC)

Hiện cảnh sát kêu gọi các nhân chứng cung cấp thêm thông tin để phục vụ điều tra, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra tại khu vực Crown Heights sau vụ việc gây rúng động này.

Taste of the City Lounge, nằm cách Bảo tàng Brooklyn chưa đầy nửa dặm, là một địa điểm giải trí phục vụ ẩm thực Mỹ và Caribe, có quầy bar, shisha và DJ.

Quán được mở cách đây 3 năm và từng là hiện trường của một vụ xả súng vào tháng 11/2024, tuy nhiên vụ việc trước đó không có người tử vong.

Theo Tổ chức Kho lưu trữ Bạo lực Súng đạn, tính đến đầu tháng 8/2025 đã có hơn 270 vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại Mỹ, tức trung bình 1,18 vụ mỗi ngày. Tổ chức này định nghĩa xả súng hàng loạt là vụ việc khiến từ 4 nạn nhân trở lên bị thương hoặc thiệt mạng.