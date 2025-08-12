Mỹ: Xả súng ở siêu thị Texas, 3 người chết

(VTC News) -

Theo giới chức, nghi phạm xả súng tại bãi đỗ xe của siêu thị Target, ở thành phố Austin vào khoảng 16h30 (ngày 11/8 giờ địa phương).

Sau khi gây án, hắn bỏ trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc xe ăn trộm. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 20 phút, kết thúc khi nghi phạm lái xe đâm vào một phương tiện khác trên đường cao tốc liên bang. Cảnh sát đã khống chế và bắt giữ người đàn ông tại chỗ, thu giữ khẩu súng cùng nhiều băng đạn.

Nhà chức trách cho biết nghi phạm "có tiền sử điều trị bệnh tâm thần" và đang trong diện giám sát cộng đồng. Động cơ vụ xả súng đang được điều tra.

Hiện trường vụ xả súng tại Texas. (Ảnh: NYP)

Vụ việc gây chấn động dư luận Mỹ, trong bối cảnh các vụ bạo lực súng đạn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các địa điểm công cộng.

Trước đó, sáng sớm 9/8 (giờ địa phương) 3 người trúng đạn sau khi một thanh niên súng nổ súng tại quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ), gây ra cảnh hỗn loạn tại điểm du lịch nổi tiếng này.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng hàng loạt lớn tại một tòa nhà chọc trời ở trung tâm Manhattan, New York. Kẻ xả súng, được xác định là Shane Devon Tamura, 27 tuổi, đến từ Las Vegas, Nevada, đã giết chết bốn người trước khi tự sát bằng khẩu súng trường ngay giữa trung tâm thành phố.