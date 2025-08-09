Thiếu niên 17 tuổi xả súng ở quảng trường Thời Đại Mỹ

(VTC News) -

Hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: Daily Mail)

Theo New York Post, vụ việc xảy ra vào sáng sớm 9/8 (giờ địa phương) sau cuộc tranh cãi giữa hai người ở Quảng trường Thời Đại, gần ngã tư Đường 44 và Đại lộ 7 lúc khoảng 1h20.

Cảnh sát New York cho biết, một cô gái 18 tuổi và hai người đàn ông, 19 và 65 tuổi, bị thương. Cô gái bị đạn sượt qua cổ, còn hai người kia bị bắn vào chân. Cả ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện và hiện trong trình trạng ổn định.

Vết đạn trên một chiếc xe.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường.

Kẻ nổ súng 17 tuổi đã bị bắt giữ, cảnh sát thu được khẩu súng tại hiện trường. Danh tính người này không được công bố do tuổi tác và chưa bị truy tố.

Theo các hình ảnh trên mạng xã hội, khi tiếng súng vang lên, đám đông hoảng loạn chạy tán loạn khỏi điểm du lịch đông đúc bên ngoài quán Hard Rock Cafe ở quảng trường.

Hình ảnh trên mạng xã hội về vụ xả súng. (Nguồn: Twitter)

Một người tự nhận là nhân chứng tại hiện trường đăng tải một video lên mạng với mô tả: "Ba người đã bị bắn ngay giữa Quảng trường Thời đại. Có người nằm trên mặt đất, lỗ đạn xuyên thủng cửa sổ xe hơi. Vụ hỗn loạn xảy ra gần một khu du lịch lớn. Một nghi phạm bị bắt giữ".

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng hàng loạt lớn tại một tòa nhà chọc trời ở trung tâm Manhattan, New York. Kẻ xả súng, được xác định là Shane Devon Tamura, 27 tuổi, đến từ Las Vegas, Nevada, đã giết chết bốn người trước khi tự sát bằng một khẩu súng trường ngay giữa trung tâm thành phố.

Didarul Islam, cảnh sát thành phố New York, là một trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng này.