Mỹ: Sát thủ xông vào trường học xả súng rồi tự sát

(VTC News) -

Một số hình ảnh hiện trường.

Một người mặc đồ đen đã xả súng sát hại hai em nhỏ và làm bị thương 17 người khác sau đó tự sát. Vụ việc xảy ra khi các học sinh đang tham dự Thánh lễ tại một trường Công giáo ở Minneapolis, Mỹ.

Kẻ tấn công được cho là một thanh niên ngoài 20 tuổi. Hắn mang theo một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng lục.

Vụ tấn công khiến hai em nhỏ thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

"Đây là hành động bạo lực cố ý nhắm vào trẻ em vô tội và những người khác đang cầu nguyện. Sự tàn ác và hèn nhát khi nổ súng vào một nhà thờ đầy trẻ em là hoàn toàn không thể chấp nhận", Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara nói với các phóng viên.

Vụ nổ súng xảy ra hai ngày sau khi trường Công giáo Annunciation, một trường tiểu học tư thục với khoảng 395 học sinh có liên hệ với một nhà thờ Công giáo La Mã trong một khu dân cư ở phía đông nam thành phố lớn nhất Minnesota, bắt đầu khai giảng.

Truyền hình địa phương chiếu cảnh các phụ huynh núp dưới dải băng vàng của cảnh sát và dẫn học sinh ra khỏi trường. Các quan chức cho biết kẻ nổ súng không có tiền án tiền sự. Họ không cung cấp tên nghi phạm và cho biết đang cố gắng xác định động cơ.

Theo hai nguồn tin giấu tên, cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra nhiều video trực tuyến để xác định xem chúng có phải do kẻ nổ súng đăng tải hay không.

Các bệnh viện địa phương cho biết họ đang điều trị cho 15 trẻ em và hai người lớn, trong đó có nhiều người bị thương do súng bắn.

Xả súng trong trường học xảy ra thường xuyên ở Mỹ, làm dấy lên những cuộc tranh luận liên tục về luật súng và an toàn trường học. Theo Cơ sở dữ liệu về Xả súng trong Trường học, tính đến nay đã có hơn 140 vụ việc như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về vụ xả súng và FBI đã có mặt tại hiện trường. "Hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người liên quan!", ông viết trên mạng xã hội.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết trên mạng xã hội rằng Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang liên lạc với chính quyền địa phương và theo dõi tình hình.

Theo cảnh sát, đã có ba vụ xả súng khác xảy ra tại thành phố miền Trung Tây này kể từ chiều 27/8.

Luật tiểu bang Minnesota yêu cầu kiểm tra lý lịch đối với tất cả các giao dịch mua bán súng. Tỷ lệ tử vong do súng trên toàn bang thấp hơn mức trung bình toàn quốc.