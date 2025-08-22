(VTC News) -

Trường đại học Mỹ hoảng loạn sơ tán vì báo động xả súng giả

Cảnh sát phải thâm nhập vào các tòa nhà tại Đại học Villanova, một trường đại học Công giáo tư thục ở ngoại ô Philadelphia, Pennsylvania hôm 21/8 sau khi nhận được báo cáo về một vụ xả súng.

Sinh viên và cư dân gần đó được hướng dẫn trú ẩn tại chỗ, trong khi những người trong khuôn viên trường được yêu cầu khóa hoặc chặn cửa.

Các video trên mạng xã hội cho thấy mọi người hoảng loạn rời khỏi khu vực, nhiều sinh viên cho biết họ đã cố thủ trong phòng.

Sinh viên hoảng loạn sơ tán.

Hiệu trưởng trường Villanova, Peter Donohue, sau đó gọi báo cáo vụ xả súng là "trò lừa bịp tàn nhẫn".

"Không có tay súng nào, không có thương tích nào và không có bằng chứng nào về súng trong khuôn viên trường", ông viết trong email gửi tới giới truyền thông.

Đây là lần thứ hai có báo động giả nhắm vào trường đại học ở Mỹ trong tuần này. Trước đó, một vụ nổ súng cũng được báo cáo sai tại Đại học Doane ở Nebraska, khiến chính quyền phải phong tỏa trường và cảnh sát phải vào cuộc.