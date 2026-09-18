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Xuất bản ngày 18/09/2026 09:28 AM
Xuất bản ngày 18/09/2026 09:28 AM

Williams Minh Hoàng, Adou Minh lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố trên trang chủ FIFA, trong đó có tân binh Adou Minh và Williams Minh Hoàng.

Sáng 18/9, danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự giải FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức được công bố trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Danh sách này trùng với thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố 23 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập.

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Danh sách đội tuyển Việt Nam được cập nhật theo thông tin chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và trang chủ FIFA. Trong trường hợp có cầu thủ chấn thương, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể điều chỉnh trước ngày thi đấu trận đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam - FIFA ASEAN Cup 2026

Số
Tên cầu thủ
Tuổi
Câu lạc bộ
Thủ môn
-
Lê Giang Patrik
34
Công an TP.HCM
-
Trần Trung Kiên
23
HAGL
-
Nguyễn Văn Việt
24
Thể Công Viettel
Hậu vệ
-
Lê Ngọc Bảo
28
Ninh Bình
-
Cao Pendant Quang Vinh
29
Công an Hà Nội
-
Adou Minh
29
Công an Hà Nội
-
Bùi Hoàng Việt Anh
27
Công an Hà Nội
-
Nguyễn Nhật Minh
23
Công an TP.HCM
-
Phạm Xuân Mạnh
30
Hà Nội
-
Nguyễn Thành Chung
29
Hà Nội
-
Trương Tiến Anh
27
Ninh Bình
-
Phan Tuấn Tài
25
Thể Công Viettel
Tiền vệ
-
Lê Văn Đô
25
Công an Hà Nội
-
Lê Phạm Thành Long
30
Công an Hà Nội
-
Nguyễn Quang Hải
29
Công an Hà Nội
-
Đỗ Hoàng Hên
32
Hà Nội
-
Nguyễn Hai Long
26
Hà Nội
-
Nguyễn Tài Lộc
32
Ninh Bình
-
Nguyễn Hoàng Đức
28
Ninh Bình
Tiền đạo
-
Nguyễn Đình Bắc
22
Công an Hà Nội
-
Williams Minh Hoàng
19
Công an TP.HCM
-
Nguyễn Xuân Son
29
Nam Định
-
Phạm Gia Hưng
26
Ninh Bình

Adou Minh, Williams Minh Hoàng lần đầu góp mặt

Nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn lực lượng gồm nhiều trụ cột quen thuộc, bên cạnh các cầu thủ nhập tịch và những gương mặt Việt kiều. Phần lớn bộ khung giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026 tiếp tục được giữ lại cho giải đấu lần này.

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik điền tên Lê Giang Patrik, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Đặng Văn Lâm mất suất, trong khi Nguyễn Filip tiếp tục không được lựa chọn. Lê Giang Patrik nhiều khả năng tiếp tục được trao vị trí bắt chính sau màn thể hiện xuất sắc tại ASEAN Cup 2026.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố trên trang chủ FIFA. (Ảnh: Viên Minh)

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố trên trang chủ FIFA. (Ảnh: Viên Minh)

Ở hàng phòng ngự, Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh là hai nhân tố được tăng cường so với đội hình dự ASEAN Cup 2026. Ngược lại, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ và Đinh Quang Kiệt không có tên trong danh sách tham dự giải đấu của FIFA.

Quang Kiệt hiện đang làm nhiệm vụ ở ASIAD 2026 trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Trong khi đó, Văn Vĩ chưa thi đấu trận nào ở V.League 2026-2027 sau khi gặp chấn thương ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup.

Sự góp mặt của Adou Minh nhận được nhiều sự chú ý. Trung vệ Việt kiều Pháp vừa hoàn tất các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với lợi thế về thể hình và khả năng tranh chấp, Adou Minh mang đến thêm phương án cho HLV Kim Sang-sik.

Williams Minh Hoàng (Lee Williams) lên đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Williams Minh Hoàng (Lee Williams) lên đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam có 7 cầu thủ gồm Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải. Đây vẫn là khu vực tập trung nhiều cầu thủ quen thuộc trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son tiếp tục được lựa chọn. Hai cái tên còn lại là Williams Minh Hoàng và Phạm Gia Hưng. Trong đó, Williams Minh Hoàng là gương mặt mới so với ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10, với sự tham dự của 14 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách mời. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

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