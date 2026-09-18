Williams Minh Hoàng, Adou Minh lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Sáng 18/9, danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự giải FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức được công bố trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Danh sách này trùng với thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố 23 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập.
Danh sách đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026
Danh sách đội tuyển Việt Nam được cập nhật theo thông tin chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và trang chủ FIFA. Trong trường hợp có cầu thủ chấn thương, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể điều chỉnh trước ngày thi đấu trận đầu tiên.
Đội tuyển Việt Nam - FIFA ASEAN Cup 2026
Adou Minh, Williams Minh Hoàng lần đầu góp mặt
Nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn lực lượng gồm nhiều trụ cột quen thuộc, bên cạnh các cầu thủ nhập tịch và những gương mặt Việt kiều. Phần lớn bộ khung giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026 tiếp tục được giữ lại cho giải đấu lần này.
Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik điền tên Lê Giang Patrik, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Đặng Văn Lâm mất suất, trong khi Nguyễn Filip tiếp tục không được lựa chọn. Lê Giang Patrik nhiều khả năng tiếp tục được trao vị trí bắt chính sau màn thể hiện xuất sắc tại ASEAN Cup 2026.
Ở hàng phòng ngự, Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh là hai nhân tố được tăng cường so với đội hình dự ASEAN Cup 2026. Ngược lại, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ và Đinh Quang Kiệt không có tên trong danh sách tham dự giải đấu của FIFA.
Quang Kiệt hiện đang làm nhiệm vụ ở ASIAD 2026 trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Trong khi đó, Văn Vĩ chưa thi đấu trận nào ở V.League 2026-2027 sau khi gặp chấn thương ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup.
Sự góp mặt của Adou Minh nhận được nhiều sự chú ý. Trung vệ Việt kiều Pháp vừa hoàn tất các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với lợi thế về thể hình và khả năng tranh chấp, Adou Minh mang đến thêm phương án cho HLV Kim Sang-sik.
Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam có 7 cầu thủ gồm Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải. Đây vẫn là khu vực tập trung nhiều cầu thủ quen thuộc trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.
Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son tiếp tục được lựa chọn. Hai cái tên còn lại là Williams Minh Hoàng và Phạm Gia Hưng. Trong đó, Williams Minh Hoàng là gương mặt mới so với ASEAN Cup 2026.
FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10, với sự tham dự của 14 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách mời. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026.
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