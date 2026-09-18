Williams Minh Hoàng, Adou Minh lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Sáng 18/9, danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự giải FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức được công bố trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Danh sách này trùng với thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố 23 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập.

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Danh sách đội tuyển Việt Nam được cập nhật theo thông tin chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và trang chủ FIFA. Trong trường hợp có cầu thủ chấn thương, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể điều chỉnh trước ngày thi đấu trận đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam - FIFA ASEAN Cup 2026 Số Tên cầu thủ Tuổi Câu lạc bộ Thủ môn - Lê Giang Patrik 34 Công an TP.HCM - Trần Trung Kiên 23 HAGL - Nguyễn Văn Việt 24 Thể Công Viettel Hậu vệ - Lê Ngọc Bảo 28 Ninh Bình - Cao Pendant Quang Vinh 29 Công an Hà Nội - Adou Minh 29 Công an Hà Nội - Bùi Hoàng Việt Anh 27 Công an Hà Nội - Nguyễn Nhật Minh 23 Công an TP.HCM - Phạm Xuân Mạnh 30 Hà Nội - Nguyễn Thành Chung 29 Hà Nội - Trương Tiến Anh 27 Ninh Bình - Phan Tuấn Tài 25 Thể Công Viettel Tiền vệ - Lê Văn Đô 25 Công an Hà Nội - Lê Phạm Thành Long 30 Công an Hà Nội - Nguyễn Quang Hải 29 Công an Hà Nội - Đỗ Hoàng Hên 32 Hà Nội - Nguyễn Hai Long 26 Hà Nội - Nguyễn Tài Lộc 32 Ninh Bình - Nguyễn Hoàng Đức 28 Ninh Bình Tiền đạo - Nguyễn Đình Bắc 22 Công an Hà Nội - Williams Minh Hoàng 19 Công an TP.HCM - Nguyễn Xuân Son 29 Nam Định - Phạm Gia Hưng 26 Ninh Bình

Adou Minh, Williams Minh Hoàng lần đầu góp mặt

Nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn lực lượng gồm nhiều trụ cột quen thuộc, bên cạnh các cầu thủ nhập tịch và những gương mặt Việt kiều. Phần lớn bộ khung giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026 tiếp tục được giữ lại cho giải đấu lần này.

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik điền tên Lê Giang Patrik, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Đặng Văn Lâm mất suất, trong khi Nguyễn Filip tiếp tục không được lựa chọn. Lê Giang Patrik nhiều khả năng tiếp tục được trao vị trí bắt chính sau màn thể hiện xuất sắc tại ASEAN Cup 2026.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố trên trang chủ FIFA. (Ảnh: Viên Minh)

Ở hàng phòng ngự, Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh là hai nhân tố được tăng cường so với đội hình dự ASEAN Cup 2026. Ngược lại, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ và Đinh Quang Kiệt không có tên trong danh sách tham dự giải đấu của FIFA.

Quang Kiệt hiện đang làm nhiệm vụ ở ASIAD 2026 trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Trong khi đó, Văn Vĩ chưa thi đấu trận nào ở V.League 2026-2027 sau khi gặp chấn thương ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup.

Sự góp mặt của Adou Minh nhận được nhiều sự chú ý. Trung vệ Việt kiều Pháp vừa hoàn tất các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với lợi thế về thể hình và khả năng tranh chấp, Adou Minh mang đến thêm phương án cho HLV Kim Sang-sik.

Williams Minh Hoàng (Lee Williams) lên đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam có 7 cầu thủ gồm Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải. Đây vẫn là khu vực tập trung nhiều cầu thủ quen thuộc trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son tiếp tục được lựa chọn. Hai cái tên còn lại là Williams Minh Hoàng và Phạm Gia Hưng. Trong đó, Williams Minh Hoàng là gương mặt mới so với ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10, với sự tham dự của 14 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách mời. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026.