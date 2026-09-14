Thái Lan quyết loại Việt Nam từ vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Đội tuyển Thái Lan sắp chạm trán Việt Nam ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) coi đây là cơ hội để đội tuyển quốc gia nước này đòi lại món nợ sau hai kì ASEAN Cup liên tiếp thua Việt Nam ở chung kết.

Phát biểu trước truyền thông chiều 14/9, HLV trưởng Anthony Hudson nói: “Thái Lan đối đầu Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 sau chung kết ASEAN Cup. Họ có đội hình chất lượng và nhiều thời gian chuẩn bị. Tôi hài lòng với những gì học trò thể hiện ở chung kết. Tôi rất mong có cơ hội đòi nợ đối thủ này với đội hình Thái Lan mạnh nhất”.

Việt Nam đối đầu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 gồm 2 hạng đấu. Theo thông báo chính thức của FIFA, ở Division 1, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Trong khi đó, bảng B quy tụ 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Division 2 cũng được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei, còn bảng B có sự góp mặt của Campuchia, Lào và Timor Leste.

Các đội trong từng bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết của hạng đấu tương ứng để tranh chức vô địch. Riêng tại Hạng 1 diễn ra ở Indonesia, hai đội nhì bảng sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba.

Với thể thức này, đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ nhiều khả năng sẽ giành tấm vé đi tiếp. Nếu hai đội hòa, hiệu số bàn thắng bại trong các trận đấu với đối thủ còn lại mang tính quyết định kết quả bảng B.

“Tôi thất vọng về kết quả của đội tuyển Thái Lan trong hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tôi rất tự hào về học trò của mình. Quan trọng hơn, đội tuyển Thái Lan vẫn có một trận đấu nữa gặp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tôi nghĩ rằng toàn đội rất háo hức và mong gặp lại đội bóng của ông Kim Sang-sik”, HLV Anthony Hudson nói thêm.

Đội tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan vào ngày 29/9 tại Bandung (Indonesia).