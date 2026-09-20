Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm

(VTC News) -

Ngày 20/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nam sinh tử vong sau khi ngã xuống cống tại phường Đông Ngạc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình nạn nhân theo quy định.

Máy xúc được điều tới xử lý điểm úng ngập tại khu vực nam sinh N.Đ.S. gặp nạn sau vụ việc. (Ảnh: Minh Quang)

Đáng chú ý, UBND phường Đông Ngạc được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ những nội dung báo chí phản ánh, trong đó có thông tin khu vực xảy ra vụ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn, tiềm ẩn nguy hiểm và người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được khắc phục.

Thành phố yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.

Cùng với việc xác minh trách nhiệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại tại khu vực xảy ra vụ việc, bảo đảm an toàn cho người dân.

UBND phường Đông Ngạc được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cần thiết, đồng thời báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trong ngày 20/9.

Ngày 17/9, nam sinh N.Đ.S. (SN 2008, sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất) mất tích khi di chuyển qua khu vực ngập sâu trên đường Phố Viên, phường Đông Ngạc, thời điểm Hà Nội xảy ra mưa lớn.

Khoảng một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam sinh tại khu vực cống cầu Mỏ, gần sông Nhuệ. Trước đó, xe máy của S. được phát hiện mắc lại tại khu vực miệng cống sau khi nước rút.

Theo phản ánh của người dân, khu vực này thường xuyên ngập khi mưa lớn. Một số người cho biết đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng ngập và nguy cơ mất an toàn tại đây.

Sau vụ việc, đơn vị quản lý đã điều máy xúc tới xử lý điểm úng ngập và dựng rào chắn quanh khu vực miệng cống nơi nam sinh gặp nạn.

Đại diện Công ty Cổ phần đô thị Việt Úc - đơn vị duy trì thoát nước tại khu vực - cho biết thời điểm ngập úng, nắp cống có thể bị bung hoặc người dân tự tháo để thoát nước; thời điểm nam sinh có thể ngã xuống cống không có nhân viên của đơn vị chứng kiến.