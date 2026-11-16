Siêu xe, bất động sản, hàng trăm kg vàng trong vụ Mr Pips được xử lý thế nào?

(VTC News) -

Chiều 16/11, sau hơn nửa tháng xét xử, nghị án, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) mức án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.

Trong vụ án, bố của Nam là bị cáo Phó Đức Thắng bị HĐXX tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù, mẹ là bị cáo Lê Thị Liễu 5 năm 6 tháng tù; bạn gái Nguyễn Thanh Tâm 9 năm tù cùng về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy, mợ của Nam, bị phạt 5 năm 4 tháng tù về tội Rửa tiền; 6 tháng tù về tội Trốn thuế, tổng hợp 6 năm tù.

Bị cáo Phó Đức Tuấn, anh họ Nam, bị tuyên 3 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo tại toà.

Về trách nhiệm dân sự, tòa xác định các bị cáo có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại nhưng cần phân hóa trách nhiệm theo vai trò, hành vi của từng người. Theo đó, bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) phải bồi thường 822 tỷ đồng, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bồi thường 510 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ trách nhiệm mà HĐXX xác định là 2/3 và 1/3.

Các bị cáo còn lại phải bồi thường trong phạm vi tiền lương, thưởng đã nhận khi tham gia đường dây, với tổng số tiền khoảng 297 tỷ đồng.

Để bảo đảm thi hành án, tòa quyết định tiếp tục tạm giữ, kê biên phần lớn trong 74 bất động sản đã bị phong tỏa, kê biên. Những tài sản còn lại được chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nguồn gốc. Ngoài ra, 35 ô tô, 7 xe mô tô, 36 túi, ví và 60 đồng hồ hàng hiệu của Nam cùng bạn gái tiếp tục bị thu giữ.

Trước giờ tuyên án, tòa cho biết tiếp tục nhận 115 trường hợp gửi đơn tố giác. Do giới hạn xét xử và chưa đủ căn cứ xác định những người gửi đơn có phải bị hại hay không, HĐXX không đưa họ tham gia tố tụng trong vụ án này.

Toàn bộ đơn cùng tài liệu liên quan được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để giải quyết trong giai đoạn hai. Tòa đề nghị những người cho mình là bị hại liên hệ cơ quan điều tra để bảo đảm quyền lợi.

HĐXX cũng kiến nghị đẩy nhanh điều tra giai đoạn hai, làm rõ hành vi của nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng và những người có dấu hiệu che giấu, chứa chấp, rửa tiền, nhằm xử lý triệt để vụ án và thu hồi tài sản.

Trước đó, khai tại toà, bị cáo Phó Đức Thắng cho biết đang đứng tên 4 bất động sản cho con trai. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo còn có 9 bất động sản bị phong tỏa.

Bị cáo Thắng cho rằng 9 bất động sản này thuộc sở hữu của vợ chồng ông, không phải tài sản của Phó Đức Nam.

Ngoài số bất động sản trên, ông Thắng khai còn có 4 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Về phần mình, bị cáo Liễu trình bày vợ chồng bà còn bị phong tỏa 34 lượng vàng, đây là số vàng hai vợ chồng tích góp trong nhiều năm.

Trong lời nói sau cùng, trình bày về tài sản của gia đình, bị cáo Liễu nói nhiều bất động sản đã được hình thành từ các năm 1997, 1998, 2001, 2007 và giai đoạn 2016-2017, đề nghị HĐXX xem xét cho gia đình được giữ lại những tài sản này.

Với Nguyễn Thanh Tâm, theo cáo buộc, trong thời gian chung sống với Phó Đức Nam, Tâm được bạn trai giao quản lý số lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng và nhiều tài sản có giá trị. Tâm còn phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (mợ của Nam) thành lập 2 công ty để mua 15 bất động sản với tổng trị giá hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo sử dụng 25 tỷ đồng để mua một triệu USD và mua vàng trị giá hơn 141 tỷ đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền lên tới hơn 384 tỷ đồng.