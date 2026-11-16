Cựu PGĐ Bệnh viện Phổi Hà Nội nhận tiền, làm giả hồ sơ giúp bị án hoãn đi tù

VKSND TP Bắc Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Huấn (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) về các tội Nhận hối lộ và tội Giả mạo trong công tác.

Liên quan đến vụ án, nhiều bị can khác bị truy tố về các tội Giả mạo trong công tác, Môi giới hối lộ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước.

Trước đó, từ tháng 9/2025, Công an TP Bắc Ninh tiếp nhận nhiều bị án trên địa bàn TP Bắc Ninh và các tỉnh, TP đến đầu thú và trình báo việc bản thân bị tòa án xét xử hoặc chuẩn bị xét xử.

Tuy nhiên, do chưa muốn đi chấp hành hình phạt tù hoặc muốn giảm nhẹ hình phạt, các bị án, bị cáo dù không bị bệnh về lao phổi nặng, kháng đa thuốc nhưng đã trực tiếp hoặc thông qua người trung gian liên hệ với ông Hoàng Văn Huấn nhờ làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi.

Các đối tượng dùng các bệnh án này để xin hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình làm hồ sơ bệnh án lao phổi giả, các bị án, bị cáo đã đưa tiền trực tiếp hoặc thông qua trung gian đưa tiền cho ông Huấn.

Ảnh minh họa.

Sau khi có hồ sơ bệnh án lao phổi giả, các bị án, bị cáo đã sử dụng để xin tòa án có thẩm quyền cho hoãn chấp hành án hoặc xin giảm hình phạt.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021- 2025, ông Huấn đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo Lã Đức Mạnh (điều dưỡng), Đặng Việt Phong (bác sỹ) và Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên) tạo lập các hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Trong đó, Mạnh tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và đưa người có nhu cầu đi làm các thủ tục để lập hồ sơ giả, trực tiếp viết và ký giả nội dung phiếu sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phiếu theo dõi...

Phong ký xác nhận khống vào các tài liệu thể hiện việc bản thân trực tiếp điều trị bệnh nhân, trong khi thực tế không tham gia điều trị bệnh và biết rõ người được lập hồ sơ không bị bệnh về lao phổi.

Thiện can thiệp vào quá trình xét nghiệm, thay mẫu xét nghiệm, tạo kết quả xét nghiệm không đúng thực tế, làm sai lệch kết quả xét nghiệm theo hướng dương tính với vi khuẩn lao.

Nhận hối lộ tiền tỷ để làm giả bệnh án

Cáo trạng xác định, tổng số tài liệu, hồ sơ bệnh án lao phổi do các bị can tạo lập khống là 164 hồ sơ của 114 người.

Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn đã nhận tổng số hơn 1,1 tỷ đồng để thực hiện việc lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho nhiều bị can, bị cáo. Trong đó, ông Huấn nhận từ Đỗ Văn Tuấn hơn 710 triệu đồng; nhận từ Nguyễn Đăng Quân và Nguyễn Như Đức mỗi người 200 triệu đồng; nhận từ Trần Văn Tâm 70 triệu đồng.

Trong vụ án này, Đỗ Văn Tuấn bị cáo buộc làm trung gian, tiếp nhận thông tin và nhận tiền từ Trần Văn Quang và các bị án chuyển cho Hoàng Văn Huấn để làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi. Tổng số tiền Tuấn nhận là hơn 1,4 tỷ đồng.