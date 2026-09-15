Vụ lật ca nô ở Phú Quốc làm 15 du khách thiệt mạng: Khởi tố thêm bị can

(VTC News) -

Theo thông tin trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (SN 1993, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phan Võ Kiều Trúc Linh đã điều động Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú Khu phố 6, An Thới, đặc khu Phú Quốc) là người không đủ điều kiện điều khiển ca nô mang số hiệu AG-26751.

Trong quá trình di chuyển, ca nô bị lật tại vùng biển Hòn Mây Rút Ngoài, khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang vào ngày 11/7, khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7/2026, ca nô AG-26751 do Nguyễn Hồng Hải điều khiển xuất bến từ Hòn Mây Rút Ngoài để vào Cảng quốc tế An Thới. Trên ca nô có 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ, 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam.

Sau khi xuất bến khoảng 400m, ca nô bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai tìm kiếm, cứu nạn và đưa 21 người đi cấp cứu. Tuy nhiên, 15 người đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Hồng Hải để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.