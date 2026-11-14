Vụ cô gái tử vong tại phòng trọ ở Vĩnh Long: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã hoàn tất thủ tục đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can 4 tháng đối với Trần Bá Triết (sinh năm 2002, ngụ ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi Giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 0h5 ngày 10/11, người dân phát hiện chị P.T.N.H. (sinh năm 1994, thường trú ấp Suối Cạn, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại phòng số 4, khu nhà trọ ở xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long. Thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn và dấu vết cháy, họ nghi chị bị sát hại nên báo công an.

Con dao được Triết vứt lại trong bụi cỏ trong quá trình bỏ trốn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án. Bằng nhiều biện pháp, lực lượng công an xác định Trần Bá Triết, bạn trai của nạn nhân, có liên quan đến vụ án.

Sau khi gây án, Triết bị thương nặng, rời khỏi hiện trường và thuê xe chở đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu.

Theo lời khai ban đầu của Triết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa thanh niên này và nạn nhân.

Trần Bá Triết. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước những nội dung đang được lan truyền trên không gian mạng những ngày gần đây, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống; không suy diễn, thêu dệt, bịa đặt hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân, động cơ, diễn biến vụ án và những người có liên quan.

Đặc biệt, cơ quan công an khuyến cáo không đăng tải, bình luận các nội dung xuyên tạc, cắt ghép hình ảnh, video nhằm dẫn dắt dư luận, gây hiểu sai bản chất vụ việc. Mọi hành vi cố tình cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, không tiếp tay phát tán tin giả, tin sai sự thật; chủ động cung cấp cho cơ quan công an những thông tin có liên quan phục vụ công tác xác minh, điều tra. Việc tôn trọng sự thật, không lan truyền thông tin thất thiệt chính là góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.