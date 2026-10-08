VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 nối nhịp văn hóa và sức sống Đồng Tháp

(VTC News) -

Trên mỗi cung đường, hơn 15.500 vận động viên không chỉ chinh phục giới hạn mà còn cảm nhận một Đồng Tháp trẻ trung, năng động và giàu bản sắc.

Hơi thở đương đại giao thoa văn hóa bản địa

Văn hóa Nam Bộ từ bao đời đã hiện diện trong câu hò, điệu lý, phong vị ẩm thực dân dã cùng tinh thần cởi mở, hào sảng, gắn kết cộng đồng. Những giá trị ấy tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi, hòa quyện cùng thể thao và du lịch trải nghiệm tại mùa giải thứ năm của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026.

Lấy cảm hứng từ hoa sen - hình ảnh gắn liền với vùng đất Đồng Tháp, các thiết kế của ngày hội hòa quyện trong sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại hứa hẹn mang đến hình ảnh một Đồng Tháp trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Dấu ấn ấy hiện diện trên bộ racekit, được khắc họa tinh tế qua hình sen cách điệu bên những phím đàn trên nền huy chương vàng hồng, để mỗi kỷ vật lưu giữ cả niềm tự hào về đích lẫn dư âm của ngày hội trên Đất Sen Hồng.

Tại khu vực Expo, VPBank mang đến Trạm Thịnh vượng với thiết kế lấy cảm hứng từ hồ sen cách điệu, nơi hội tụ những dấu ấn của hành trình VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon. Tâm điểm của gian hàng là khu vực check-in với các khối lật tương tác, cho phép vận động viên lựa chọn con số và thông điệp gắn với từng mùa giải từ 1 đến 5.

Dù lần đầu đến Cao Lãnh hay đã nhiều lần trở lại, mỗi người đều có thể chọn “con số” đại diện cho hành trình của riêng mình, để mỗi bức ảnh không chỉ đánh dấu một cột mốc cá nhân, mà còn góp thêm một câu chuyện vào hành trình chung của cộng đồng runner tại Đất Sen Hồng.

Bên cạnh đó, các vận động viên và du khách còn được khám phá hương sắc miền Tây Nam Bộ qua những trải nghiệm đa giác quan. Tiếng trống và các tiết mục lân sư rồng rộn ràng mang theo ước vọng bình an, may mắn, hòa cùng tinh thần chinh phục của người chạy, tạo nên không khí ngày hội vừa thân thuộc vừa giàu sức sống.

Sau những khoảnh khắc được lưu giữ bằng hình ảnh, hành trình khám phá Đồng Tháp tiếp tục được mở rộng qua hương vị bản địa tại gian hàng ẩm thực - lát cắt sinh động về văn hóa bản địa. Từ vị đậm đà của mắm ngon, nét đặc sắc của ẩm thực Làng bột Sa Đéc đến các sản phẩm OCOP Đồng Tháp được giới thiệu tại không gian đặc sản Sen Quê.

Trong không gian ấy, sản phẩm từ sen, xoài Cao Lãnh, quýt và nem Lai Vung, hủ tiếu Sa Đéc hay các món dân dã miền Tây không chỉ là những thức quà đặc trưng mà còn kể câu chuyện về vùng nguyên liệu, làng nghề và sinh kế được gìn giữ qua bao thế hệ.

Thông qua những trải nghiệm gắn với văn hóa, sản phẩm địa phương và hệ sinh thái bản địa, giải chạy góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp theo hướng xanh và bền vững.

Cùng với trải nghiệm văn hóa, Trạm Thịnh vượng của VPBank mang đến những tiện ích gắn với đời sống hiện đại, kết nối nhu cầu tài chính với các giá trị thiết thực mỗi ngày. Trạm Kết nối giới thiệu Family Banking - giải pháp tài chính dành cho gia đình, với các quyền lợi liên kết giữa nhiều thành viên.

Trạm Tận hưởng mang đến Bankrista, kết nối tiện ích tài chính với thói quen thưởng thức trà, cà phê và các hoạt động giải trí. Thông qua việc đăng ký hội viên trên VPBank NEO, khách hàng có thể tích điểm và nhận ưu đãi khi thanh toán tại các thương hiệu trong chương trình.

Khép lại hành trình là Trạm Thể chất với NEO Health - tính năng cho phép kết nối giữa VPBank Neo và các ứng dụng theo dõi sức khỏe, thể thao, giúp người dùng ghi nhận kết quả tập luyện và quy đổi quyền lợi theo thể lệ. Ba trạm trải nghiệm tạo thành một hành trình liền mạch - kết nối gia đình, tận hưởng cuộc sống và duy trì thể chất, cùng hướng đến một đời sống thịnh vượng trọn vẹn hơn.

Từ cảnh sắc đến bản sắc trên từng cung đường

Với tinh thần “thể thao giao thoa văn hóa”, bốn cự ly mở ra những góc nhìn về cảnh quan, lịch sử và đời sống Cao Lãnh, giúp người chạy cảm nhận vùng đất Tháp Mười trên chính mỗi nhịp bước chân. Cự ly 5km đưa vận động viên qua hồ Khổng Tử, men theo tuyến kênh và đi qua Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp. Những mảng xanh xen giữa không gian trang nghiêm tạo sắc thái thanh bình của một vùng quê Nam Bộ.

Ở cự ly 10km, thử thách được nâng lên qua chuỗi bốn cây cầu đặc trưng của miền sông nước. Từ hồ Khổng Tử, người chạy tiếp tục qua đường Lê Đại Hành, đại lộ Võ Nguyên Giáp và dọc sông Đình Trung trước khi về đích, phác họa diện mạo đô thị gắn với sông ngòi, kênh rạch.

Tham gia cự ly 21km, các vận động viên sẽ chiêm ngưỡng cảnh sắc bên sông Tiền nối tiếp hình ảnh Tháp truyền hình và những tuyến phố sầm uất. Những hàng quán ven đường bày bán các món ăn dân dã đậm chất miền Tây, nơi hiện diện “bản đồ hương vị” gần gũi, để hành trình chinh phục cự ly half marathon mang thêm sắc thái đời sống địa phương.

Cự ly 42km mở rộng trải nghiệm qua sông Tiền, sông Đình Trung, chùa Bửu Lâm, chùa Kim Ngang, Tượng đài sự kiện tập kết năm 1954 và khu vực Trại củi Tân Ngọc Khanh. Điểm nhấn là cầu Cao Lãnh nối đôi bờ sông Tiền và một biểu tượng kiến trúc của địa phương. Những công trình, địa danh giúp người chạy cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử và văn hóa bản địa trên chặng đường dài nhất.

Hàng nghìn vận động viên tham dự VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon cùng khám phá cảnh sắc và văn hóa Đồng Tháp.

Dọc đường đua, các trạm cổ vũ với nhạc acoustic, DJ, nhà phao phun sương, linh vật và sự tham gia của Câu lạc bộ Đồng Tháp, Vrun tiếp thêm năng lượng. Tiếng reo hò cùng những tương tác bên đường tạo cảm giác được đồng hành, khích lệ vận động viên hoàn thành mục tiêu.

Âm nhạc hòa nhịp ngày hội thể thao

VPBank Music Night diễn ra vào tối ngày 10/10 sẽ tiếp nối hành trình khám phá bằng sự gặp gỡ giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Nơi nữ ca sĩ đại diện thế hệ Gen Z Phương Mỹ Chi mang đến sắc màu văn hóa đa vùng miền, từ âm hưởng dân ca, hát Xoan đến nét văn hóa Khmer Nam Bộ, được làm mới bằng bản phối và tư duy trình diễn hiện đại.

Tiêu Minh Phụng đưa cải lương, vọng cổ kết hợp gần rap, để âm hưởng miền phù sa hòa vào tiết tấu mới mà vẫn giữ sự mộc mạc, phóng khoáng của phương Nam. Ca sĩ Orange và JSOL bổ sung sắc màu pop hiện đại, làm phong phú không gian âm nhạc và mở rộng sự kết nối với khán giả.

VPBank Music Night tiếp nối không khí sôi động của ngày hội marathon.

Với hơn 52.000 lượt đăng ký qua năm mùa, trong đó riêng mùa giải năm nay có 15.500 người đăng ký, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon đang trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng chạy bộ. Sự kết nối giữa thể thao, văn hóa và du lịch tạo thêm sức hút cho Đồng Tháp, đồng hành với mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt khách trong năm 2026 của tỉnh.

Với VPBank, sứ mệnh kiến tạo thịnh vượng còn được thể hiện qua việc nâng cao sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần tích cực và gắn kết cộng đồng. Tại Đất Sen Hồng, tinh thần ấy gắn với cơ hội quảng bá sản vật, phát triển dịch vụ và mở thêm sinh kế cho người dân.

Khi bản sắc quê hương vừa làm giàu trải nghiệm của du khách, vừa mang lại giá trị cho cộng đồng, văn hóa có thêm nền tảng để được gìn giữ và tiếp nối, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.