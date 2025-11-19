VOV trao gần 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

(VTC News) -

Sáng 19/11, tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trao số tiền gần 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Tại buổi tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn tình cảm, tấm lòng của ban lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của VOV.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá, những thông tin về các hoạt động cứu trợ, ủng hộ đồng bào lũ lụt được VOV đăng tải tích cực, kịp thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tình cảm yêu thương, chia sẻ tốt đẹp của người dân Việt Nam.

"Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết sẽ phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ của người dân cả nước đến đồng bào gặp khó khăn do bão lũ một cách rõ ràng, minh bạch và công khai", bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang trao số tiền ủng hộ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đồng bào các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 4/11, VOV tổ chức lễ phát động quyên góp nhằm sẻ chia khó khăn với đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10.

Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục bám sát tình hình, tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh và ứng phó với thiên tai.

"Chúng ta cần tiếp tục thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Đồng thời, phản ánh đầy đủ nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu trong công tác ứng phó, giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại", ông Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, VOV đã huy động tối đa nguồn lực truyền thông, từ phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội để kịp thời thông tin về tình hình mưa bão, phản ánh sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như nỗ lực của các lực lượng tại hiện trường trong công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.